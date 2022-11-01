Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye, Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetini konuşmuştu! Canilerden pişkin ifade: Suçu birbirlerine attılar
Giriş Tarihi: 01.11.2022 19:03 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 19:09

SON DAKİKA | Türkiye, Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetini konuşmuştu! Canilerden pişkin ifade: Suçu birbirlerine attılar

Son dakika haberi... Kırşehir'de yaşanan korkunç Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetinde canilerin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklu sanıklar Şefik Ekici (35) ve Sami Aydoğan (32) verdikleri ifadede pişkince birbirlerini suçladı. İşte detaylar...

DHA
SON DAKİKA | Türkiye, Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetini konuşmuştu! Canilerden pişkin ifade: Suçu birbirlerine attılar

Son dakika haberi: Korkunç olay, geçen 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkinde meydana geldi.

SON DAKİKA | Türkiye, Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetini konuşmuştu! Canilerden pişkin ifade: Suçu birbirlerine attılar

Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Türkiye, Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetini konuşmuştu! Canilerden pişkin ifade: Suçu birbirlerine attılar

Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi.

SON DAKİKA | Türkiye, Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetini konuşmuştu! Canilerden pişkin ifade: Suçu birbirlerine attılar

Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı.

SON DAKİKA | Türkiye, Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetini konuşmuştu! Canilerden pişkin ifade: Suçu birbirlerine attılar

Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

SON DAKİKA