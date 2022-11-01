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SON DAKİKA | Türkiye, Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetini konuşmuştu! Canilerden pişkin ifade: Suçu birbirlerine attılar
Giriş Tarihi: 01.11.2022 19:03
Güncelleme Tarihi: 01.11.2022
19:09
SON DAKİKA | Türkiye, Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetini konuşmuştu! Canilerden pişkin ifade: Suçu birbirlerine attılar
Son dakika haberi... Kırşehir'de yaşanan korkunç Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir cinayetinde canilerin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklu sanıklar Şefik Ekici (35) ve Sami Aydoğan (32) verdikleri ifadede pişkince birbirlerini suçladı. İşte detaylar...