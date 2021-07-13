Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetini konuşuyor! Büşra Büyükşen'e keşif yaptırıldı

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonda içerisinde aile üyelerinin de olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Müge Anlı'daki Osman Büyükşen olayında son dakika cinayet gözaltısı! | CANLI YAYIN | 24 kişi...