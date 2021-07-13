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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetini konuşuyor! Büşra Büyükşen'e keşif yaptırıldı
Giriş Tarihi: 13.07.2021 16:58 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 17:46

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetini konuşuyor! Büşra Büyükşen'e keşif yaptırıldı

Son dakika haberi: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayeti konuşulmaya devam ediyor. Saldırıdan kurtulan Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı. Ağabeyi Osman Büyükşen de yanındaydı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetini konuşuyor! Büşra Büyükşen'e keşif yaptırıldı

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında aile üyelerinin de olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetini konuşuyor! Büşra Büyükşen'e keşif yaptırıldı

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

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Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetini konuşuyor! Büşra Büyükşen'e keşif yaptırıldı

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetini konuşuyor! Büşra Büyükşen'e keşif yaptırıldı

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetini konuşuyor! Büşra Büyükşen'e keşif yaptırıldı

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonda içerisinde aile üyelerinin de olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Müge Anlı'daki Osman Büyükşen olayında son dakika cinayet gözaltısı! | CANLI YAYIN | 24 kişi...

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