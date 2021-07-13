Son dakika: Türkiye Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetini konuşuyor! Büşra Büyükşen'e keşif yaptırıldı

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen (54) cinayeti ile ilgili bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında aile üyelerinin de olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonda içerisinde aile üyelerinin de olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Müge Anlı'daki Osman Büyükşen olayında son dakika cinayet gözaltısı! | CANLI YAYIN | 24 kişi... Büşra Büyükşen de otomobili nasıl durdurup, hangi tarafa binip oturduğunu gösterdi. Keşif sırasında Jandarma Komutanlığı ekipleri de evin çevresi ve mahallenin bazı noktalarında geniş güvenlik önlemi aldı.