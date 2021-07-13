Video Yaşam Konya'da Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen dahil 24 gözaltı

Konya'da Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen dahil 24 gözaltı

Konya'da Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen dahil 24 gözaltı
13.07.2021 | 12:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı | Video 00:21
Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı | Video 13.07.2021 | 13:38
Katili ihbar edene 250 bin TL ödül | Video 03:24
Katili ihbar edene 250 bin TL ödül | Video 13.07.2021 | 13:01
Bilecik'te iç parçalayan görüntü! Ya açlıktan öldüler ya da zehirlendiler | Video 00:37
Bilecik'te iç parçalayan görüntü! Ya açlıktan öldüler ya da zehirlendiler | Video 13.07.2021 | 13:01
Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret | Video 00:48
Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret | Video 13.07.2021 | 13:01
Karabük'te çatıda asılı kalan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 'Ebabil kuşu' kamerada 02:57
Karabük'te çatıda asılı kalan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 'Ebabil kuşu' kamerada 13.07.2021 | 12:50
İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara skandal hakaretler! 00:48
İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara skandal hakaretler! 13.07.2021 | 12:58
Konya'da Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen dahil 24 gözaltı 04:09
Konya'da Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen çifti cinayetinde Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen dahil 24 gözaltı 13.07.2021 | 12:52
Zonguldak'ta dehşet anları, Beni hatırladın mı deyip defalarca bıçakladı | Video 03:42
Zonguldak'ta dehşet anları, "Beni hatırladın mı" deyip defalarca bıçakladı | Video 13.07.2021 | 11:48
Bursa'da sahibinden satılık kilise | Video 10:22
Bursa'da sahibinden satılık kilise | Video 13.07.2021 | 11:19
Müge Anlı'daki Osman Büyükşen olayında son dakika cinayet gözaltısı! | CANLI YAYIN | 24 kişi... 04:09
Müge Anlı'daki Osman Büyükşen olayında son dakika cinayet gözaltısı! | CANLI YAYIN | 24 kişi... 13.07.2021 | 11:20
Gizli alfabesi çözülen fuhuş çetesine darbe | Video 04:21
Gizli alfabesi çözülen fuhuş çetesine darbe | Video 13.07.2021 | 11:19
İstanbul’da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi | Video 01:04
İstanbul’da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi | Video 13.07.2021 | 11:21
Yolun karşına geçmeye çalışan adama araba böyle çarptı | Video 01:45
Yolun karşına geçmeye çalışan adama araba böyle çarptı | Video 13.07.2021 | 11:22
Binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor: 3 bin kişilik törenlerin yapıldığı saray tespit edildi | Video 06:58
Binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor: 3 bin kişilik törenlerin yapıldığı saray tespit edildi | Video 13.07.2021 | 10:51
Adana'da Türk bayrağını kopartıp çöpe atan kadın olayında flaş gelişme! 00:51
Adana'da Türk bayrağını kopartıp çöpe atan kadın olayında flaş gelişme! 13.07.2021 | 09:28
İstanbul'da narkotik operasyonu kamerada! 11 ilçede 22 kişi yakalandı | Video 00:59
İstanbul'da narkotik operasyonu kamerada! 11 ilçede 22 kişi yakalandı | Video 13.07.2021 | 10:55
İstanbul Sultangazi'de otomobil yayaya çarptığı anlar kamerada 01:50
İstanbul Sultangazi'de otomobil yayaya çarptığı anlar kamerada 13.07.2021 | 10:06
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 01:47
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 13.07.2021 | 10:51
Elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak kaçırılan iş adamının kurtarılma anı ortaya çıktı | Video 01:21
Elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak kaçırılan iş adamının kurtarılma anı ortaya çıktı | Video 13.07.2021 | 10:51
16 yaşındaki genç kıza çarpma anında canlı yayın yapıyormuş. Feci kaza kamerada | Video 00:24
16 yaşındaki genç kıza çarpma anında canlı yayın yapıyormuş. Feci kaza kamerada | Video 13.07.2021 | 10:51

Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Konya'nın Karatay ilçesindeki Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen'in (55) cinayetinde son dakika 24 gözaltı! Büşra Büyükşen ve ağabeyi Uğur Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 24 kişi, gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Saldırgan çiftin kızları Büşra Büyükşen'in (24) iddiasına göre, Büyükşen'e de tüfeğin dipçiğiyle vurdu. Büşra Büyükşen, komşularının otomobiline binip, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarmanın yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü çalışmalarda, katil zanlısına ulaşılamadı. Çiftin çocuk doktoru oğlu Osman Büyükşen ise cinayetin aydınlatılabilmesi için sosyal medyada ve televizyon programlarına katılıp, anne ve babasının katilini aramaya başladı. Osman Büyükşen'in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde kurulan özel ekip, cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Jandarmanın özel ekibi, İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.


Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılarla ilgili açıklaması şöyle
03.09.2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'in öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13.07.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA