SON DAKİKA... Tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız anneden iğrenç savunma!

Suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., "Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannettiğim için babama çöp konteynerine bıraktırdım. Çok pişmanım, bu nedenle ambulansı aramadım. Aileme de söyleyemedim. O anın psikolojisi ile aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum, bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. İyi halde değilim. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Artık çocuğumu görmek istiyorum. Çok pişmanım. Adli kontrolle, gerekirse ev hapsiyle yargılanmak istiyorum. Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.