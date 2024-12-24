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SON DAKİKA... Tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız anneden iğrenç savunma!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
12:19
SON DAKİKA... Tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız anneden iğrenç savunma!
SON DAKİKA... Kastamonu'da Cansu Ç. 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden sakladı. Tuvalette doğurduğu bebeği ise poşete sarıp çöp konteynerine bıraktı. Erkek bebek sağlık ekiplerince hayata döndürülürken, bugün yapılan duruşmada vicdansız annenin savunması vicdanları sızlattı.