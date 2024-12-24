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Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:19

SON DAKİKA... Tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız anneden iğrenç savunma!

SON DAKİKA... Kastamonu'da Cansu Ç. 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden sakladı. Tuvalette doğurduğu bebeği ise poşete sarıp çöp konteynerine bıraktı. Erkek bebek sağlık ekiplerince hayata döndürülürken, bugün yapılan duruşmada vicdansız annenin savunması vicdanları sızlattı.

DHA
SON DAKİKA... Tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız anneden iğrenç savunma!

Korkunç olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu.

SON DAKİKA... Tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız anneden iğrenç savunma!

Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, yoğun çabalar sonucunda hayata döndürüldü. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi.

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SON DAKİKA... Tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız anneden iğrenç savunma!

Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç., olayın ardından tutuklandı. Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebek ise koruma altına alındı.

SON DAKİKA... Tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız anneden iğrenç savunma!

MİDE BULANDIRAN SAVUNMA: ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM...

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Cansu Ç. (18) hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı.

SON DAKİKA... Tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız anneden iğrenç savunma!

Suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., "Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannettiğim için babama çöp konteynerine bıraktırdım. Çok pişmanım, bu nedenle ambulansı aramadım. Aileme de söyleyemedim. O anın psikolojisi ile aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum, bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. İyi halde değilim. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Artık çocuğumu görmek istiyorum. Çok pişmanım. Adli kontrolle, gerekirse ev hapsiyle yargılanmak istiyorum. Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

SON DAKİKA