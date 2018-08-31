Tuz Gölü'nde ürküten manzara

Dünyada türleri için en önemli kuluçka sahalarından biri olan Tuz Gölü'nde, suyun çekilmesi nedeniyle besin ve su bulmada zorlanan yavru flamingolar yaşama erken veda ediyor. Anadolu'da 'allı turna' adıyla bilinen flamingolar için en önemli yaşam alanı olan tuzlu sulak alanlar, bu kuşlar için aynı zamanda önemli bir kuluçka alanı özelliği taşıyor. Akdeniz Havzası içindeki en büyük kuluçka kolonisine ev sahipliği yapan Tuz Gölü'ne her yıl on binlerce flamingo gelirken, kuluçkadan çıkan yavru sayısı ise göldeki su durumuna göre 20 bine kadar ulaşıyor. Tuz Gölü'nde beslenerek büyüyen ve Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelere göç eden yavru flamingolar, gölde su çekilmesinin erken başladığı yıllarda bu durumdan olumsuz etkileniyor. Tuz Gölü'nde 2007, 2010 ve 2014 yıllarında görülen flamingo ölümlerinin ardından bu yıl da flamingo ölümleri yaşanıyor. Tamamına yakınında suların çekildiği gölde, uzak mesafeye uçamayacak seviyede olan, su ve besin bulmada zorlanan onlarca flamingonun tuz üzerinde ölüsü bulunuyor.