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'nde ürküten manzara

Giriş Tarihi: 31.08.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 12:44
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'nde ürküten manzara
Tuz Gölü'nde ürküten manzara
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Son dakika: 'nde yavru flamingo ölümleri
Son dakika: Tuz Gölü'nde yavru flamingo ölümleri

Dünyada türleri için en önemli kuluçka sahalarından biri olan 'nde, suyun çekilmesi nedeniyle besin ve su bulmada zorlanan yavru flamingolar yaşama erken veda ediyor.

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Son dakika: 'nde yavru flamingo ölümleri
Son dakika: Tuz Gölü'nde yavru flamingo ölümleri

Anadolu'da "allı turna" adıyla bilinen flamingolar için en önemli yaşam alanı olan tuzlu sulak alanlar, bu kuşlar için aynı zamanda önemli bir kuluçka alanı özelliği taşıyor.

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Son dakika: 'nde yavru flamingo ölümleri
Son dakika: Tuz Gölü'nde yavru flamingo ölümleri

Akdeniz Havzası içindeki en büyük kuluçka kolonisine ev sahipliği yapan 'ne her yıl on binlerce flamingo gelirken, kuluçkadan çıkan yavru sayısı ise göldeki su durumuna göre 20 bine kadar ulaşıyor.

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Son dakika: 'nde yavru flamingo ölümleri
Son dakika: Tuz Gölü'nde yavru flamingo ölümleri

'nde beslenerek büyüyen ve Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelere göç eden yavru flamingolar, gölde su çekilmesinin erken başladığı yıllarda bu durumdan olumsuz etkileniyor.

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Son dakika: 'nde yavru flamingo ölümleri
Son dakika: Tuz Gölü'nde yavru flamingo ölümleri

'nde 2007, 2010 ve 2014 yıllarında görülen flamingo ölümlerinin ardından bu yıl da flamingo ölümleri yaşanıyor.

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Son dakika: 'nde yavru flamingo ölümleri
Son dakika: Tuz Gölü'nde yavru flamingo ölümleri

Tamamına yakınında suların çekildiği gölde, uzak mesafeye uçamayacak seviyede olan, su ve besin bulmada zorlanan onlarca flamingonun tuz üzerinde ölüsü bulunuyor.

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