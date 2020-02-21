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  • SON DAKİKA: Uşak'ta korkulu dakikalar! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

SON DAKİKA: 'ta korkulu dakikalar! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde edildi

'ta Bahadır Barajı'nda meydana gelen sızıntı yüzünden bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Sızıntı nedeniyle bölgedeki 2 köy tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Ayrıca 4 köyde okulların tatil edildiği açıklandı. Uşak'ın Banaz ilçesinde 'nde meydana gelen su sızıntısını gidermek amacıyla çalışmaların devam ettiği bölgede yağan şiddetli yağmur yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Konuyla ilgili Uşak Valiliği açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Uşak'ın Banaz ilçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti'nde bugün sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir. Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri anında alınmış, yetkili makam ve mercileri bilgilendirilerek, vatandaşlar uyarılmıştır." denildi. Bölgeden son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 09:39
SON DAKİKA: Uşak'ta korkulu dakikalar! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

'tan gelen son dakika bilgisine göre Bahadır Barajı'nda çatlak oluştu. Bölgedeki köyler tedbir amaçlı boşaltıldı. Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan Bahadır Barajı'nda oluşan çatlak sebebiyle, taşkın ihtimaline karşı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kontrollü olarak boşaltılmaya başlanırken, 4 köyde edildi.

SON DAKİKA: Uşak'ta korkulu dakikalar! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

GECE SAATLERİNDE ÇATLAK OLUŞTU

Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın tabanında gece saat 02.00 sıralarında çatlak oluştu. Durumu gün ağarınca fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi.

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SON DAKİKA: Uşak'ta korkulu dakikalar! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

Baraj içerisindeki su herhangi bir taşkın durumuna karşı DSİ tarafından dereye boşaltılmaya başlandı. Yetkililer tarafından barajın şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirildi.

SON DAKİKA: Uşak'ta korkulu dakikalar! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

SON DAKİKA: 4 KÖYDE OKULLAR TATİL EDİLDİ, 2 KÖYDE EVLER BOŞALTILACAK
Öğrencilerin geçiş güzergahında çalışma yapıldığı için Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde edildi. Çay kenarına yakın olan evlerin ise jandarma tarafından tedbir amaçlı boşaltılacağı bildirildi.

SON DAKİKA: Uşak'ta korkulu dakikalar! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

VALİLİK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Uşak'ın Banaz ilçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan 'nde bugün sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir. Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri anında alınmış, yetkili makam ve mercileri bilgilendirilerek, vatandaşlar uyarılmıştır. Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir. DSİ 2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan Bahadır (584 nüfus) ve Hatipler (778) köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır" denildi.

SON DAKİKA: Uşak'ta korkulu dakikalar! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi
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SON DAKİKA: Uşak'ta korkulu dakikalar! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi
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