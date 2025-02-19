SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!

BONCUKLU SİLAHA KÖPEK SAVUNMASI

Devamında "Silah ise boncuk atan, karbondioksit gazı ile çalışan bir tabanca olup bulundurma sebebim, daha öncede savunmamda izah ettiğim şekilde buna ilgi duyan hastane hizmetlisine tanıtım ve yanlış kullanım halinde doğabilecek sakıncaları gösterme amaçlıdır. Elektro şok cihazları ise yine savunmamda da belirttiğim gibi öncelikle hastaneye sürekli gelen bir köpeğin, hastane ortamında hijyen ve kişi güvenliğine uygun olmadığını değerlendirdiğimden, köpeği korkutmak amaçlı bulundurduğum cihazlardır. Ayrıca psikiyatri polikliniklerinde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığından, gelen hasta profilleri de dikkate alındığında, kişisel güvenliğimi sağlama amaçlıdır" şeklinde konuştu.