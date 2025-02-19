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SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:47
SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!
İstanbul'da bulunan Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan Kemal Kaplan, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla saldırdı. Tutuklanan Dr. Kaplan'ın savunması şaşkınlık yarattı: 15 gün önce bana çocukluk çağı psikiyatri bozukluk teşhisi de konuldu.