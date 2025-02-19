Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:47

SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!

İstanbul'da bulunan Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan Kemal Kaplan, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla saldırdı. Tutuklanan Dr. Kaplan'ın savunması şaşkınlık yarattı: 15 gün önce bana çocukluk çağı psikiyatri bozukluk teşhisi de konuldu.

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!

Şaşkına çeviren olay İstanbul'da bulun Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 14 Şubat günü yaşandı. Uzman Doktor Okan Kemal Kaplan'ın hastalara biber gazı sıktığı ve personele silah gösterdiği görüntüler tespit edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlatmış, gözaltına alınan şüpheli doktor, adli makamlarca "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Silahla tehdit" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uzman Doktor Okan Kemal Kaplan'ın evinde ve aracında yapılan aramalarda, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirilmişti.

SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!

"GÜVENLİK OLMADIĞINDAN BİBER GAZI SIKTIM"

Soruşturma kapsamında şüpheli Doktor Okan Kemal Kaplan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı Birimi'nde uzman doktor olarak çalıştığını söyleyerek "Polislerin sormuş oldukları sorulara samimiyetle ve ayrıntı bir şekilde cevap verdim. Biber gazı sıkılma olayı, önceki savunmamda da belirttiğim gibi o sırada poliklinikte olan ve tehlikeli durum arz eden hastaya müdahale için güvenlik görevlisi olmamasından kaynaklı, ilerleyebilecek tehlikeyi bertaraf etmek adına koridora sıktığım biber gazıdır" dedi.

Üsküdar'da hastane personelini silahla tehdit eden doktor tutuklandı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!

BONCUKLU SİLAHA KÖPEK SAVUNMASI

Devamında "Silah ise boncuk atan, karbondioksit gazı ile çalışan bir tabanca olup bulundurma sebebim, daha öncede savunmamda izah ettiğim şekilde buna ilgi duyan hastane hizmetlisine tanıtım ve yanlış kullanım halinde doğabilecek sakıncaları gösterme amaçlıdır. Elektro şok cihazları ise yine savunmamda da belirttiğim gibi öncelikle hastaneye sürekli gelen bir köpeğin, hastane ortamında hijyen ve kişi güvenliğine uygun olmadığını değerlendirdiğimden, köpeği korkutmak amaçlı bulundurduğum cihazlardır. Ayrıca psikiyatri polikliniklerinde yeterli güvenlik önlemleri alınmadığından, gelen hasta profilleri de dikkate alındığında, kişisel güvenliğimi sağlama amaçlıdır" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

"Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla ilgili ise duçar olduğum ruhsal rahatsızlığın doğası gereği davranışlarımı kontrol etmemde güçlük yaşamam ve yine önceki savunmamda belirttiğim gibi psikotrop medikasyon kapsamında ilacımı sabah erken saatte içtikten kısa bir süre sonra gerçekleşmesi nedeniyle ilaç etkisi altında gerçekleşen bir eylemdir. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla ilgili ilaç etkisinde olduğum için yaşanan olayı hatırlamıyorum, sarf ettiğim sözleri hatırlamıyorum. Hakkımdaki iddiayla ilgili üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalara biber gazı sıkan Dr. Okan Kemal Kaplan’dan skandal savunma: Psikolojim bozuk!

ŞÜPHELİ DOKTORDAN PSİKOLOJİK HASTALIK İDDİASI

Savcılıktan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Doktor Okan Kemal Kaplan, Hakimlik sorgusunda ise, "Ben uzun yıllardır psikiyatri tedavisi görmekteyim. Buna dair raporlarım mevcuttur. Ayrıca 15 gün önce bana çocukluk çağı psikiyatri bozukluk teşhisi de konuldu. Buna dair teşhis henüz tetkik aşamasında. Buna dair randevularıma gitmekteyim ve ilaçlarımı kullanmaktayım.

SON DAKİKA