Son dakika | Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: İşkenceden kaçtı Türkiye’de yakalandı
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:22
Son dakika haberi: Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: Yakalanan "Profesör" lakaplı Ahmet Münir Güverte (62), kendisi için Hollanda'da işkence odası kurulduğunu öğrenince Türkiye'ye kaçtı.