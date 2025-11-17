Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: İşkenceden kaçtı Türkiye’de yakalandı
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:22

Son dakika | Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: İşkenceden kaçtı Türkiye’de yakalandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: Yakalanan "Profesör" lakaplı Ahmet Münir Güverte (62), kendisi için Hollanda'da işkence odası kurulduğunu öğrenince Türkiye'ye kaçtı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Son dakika | Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: İşkenceden kaçtı Türkiye’de yakalandı

Son dakika... İstanbul merkezli 22 ilde uluslararası uyuşturucu örgütüne yönelik düzenlenen ve 3'ü elebaşı olmak üzere 138 örgüt üyesinin yakalandığı "Orkinos Bulut-2" operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı.

Son dakika | Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: İşkenceden kaçtı Türkiye’de yakalandı

Operasyonda yakalanan ve tonlarca uyuşturucunun sevkiyatından sorumlu tutulan çete lideri "profesör" lakaplı Türk-Hollanda vatandaşı Ahmet Münir Güverte'nin (62) kendisi için Hollanda'da özel işkence odası kurulduğunu öğrenince Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Uluslararası kokain ticaretinde kilit aktör olan ancak yıllarca kendini temizlik ve inşaat sektöründe yatırım yapan bir iş adamı olarak tanıtan Güverte, Hollanda Suç İstihbarat Ekipleri'nin takiindeydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: İşkenceden kaçtı Türkiye’de yakalandı

LAKABI PROFESÖR

Taktığı gözlüklerden dolayı suç dünyasında "profesör" olarak bilinen Güverte'nin 2007'de Amsterdam'da saldırıda ölen Amsterdam Türkiyemspor'un eski başkanı Nedim İmaç ve 2014'te İstanbul'da infaz edilen Ali Nedim Akgün ile bağlantısı vardı. Güverte, 16 Mart 2019'da Hollanda'daki villasından çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu. Bacağından yaralanan Güverte'nin yanına yaklaşan saldırgan, silah tutukluk yapınca kaçtı.

Son dakika | Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: İşkenceden kaçtı Türkiye’de yakalandı

Saldırının ardından Hollanda İstihbarat Teşkilatı, Güverte'yi takibe aldı. 2020'nin başlarında Güverte ve iş ortağı Hasan M. gözaltına alındı. Kara para ve sahtecilik suçundan 33 ay hapis cezasına çarptırılan Güverte'nin uyuşturucu bağlantısı bulunamadı.

İŞKENCE ODASI!

Hollanda'da 2020'da polis, Wouwse Plantage'daki bir hangara düzenlediği operasyonda işkence odası olarak donatılmış konteynerler buldu. Ses geçirmez odalarda kurbanları bağlamak için bir dişçi koltuğu, konuşturmak için budama makası ve budama testeresi bulundu. 9 kişi tutuklanırken bu odaların Ahmet Münir Güverte ve adamlarını kaçırıp işkence yapmak için tasarlandığı ortaya çıktı.

Son dakika | Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: İşkenceden kaçtı Türkiye’de yakalandı

Bunun üzerine Güverte'nin, önce evini kurşun geçirmez camlarla donatıp sonra da Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi. Güverte, geçen hafta yapılan İstanbul merkezli operasyonda yakalandı.