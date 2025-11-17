Son dakika | Uyuşturucu baronlarına yönelik Orkinos Bulut-2 operasyonundan ilginç detay: İşkenceden kaçtı Türkiye’de yakalandı

Saldırının ardından Hollanda İstihbarat Teşkilatı, Güverte'yi takibe aldı. 2020'nin başlarında Güverte ve iş ortağı Hasan M. gözaltına alındı. Kara para ve sahtecilik suçundan 33 ay hapis cezasına çarptırılan Güverte'nin uyuşturucu bağlantısı bulunamadı.

İŞKENCE ODASI!

Hollanda'da 2020'da polis, Wouwse Plantage'daki bir hangara düzenlediği operasyonda işkence odası olarak donatılmış konteynerler buldu. Ses geçirmez odalarda kurbanları bağlamak için bir dişçi koltuğu, konuşturmak için budama makası ve budama testeresi bulundu. 9 kişi tutuklanırken bu odaların Ahmet Münir Güverte ve adamlarını kaçırıp işkence yapmak için tasarlandığı ortaya çıktı.