Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Uzman isim "Adım adım yaklaşıyor" diyerek uyardı! İstanbul için kırmızı alarm: Kuvvetli sağanak kapıda, o ilçelere dikkat
Giriş Tarihi: 27.10.2025 18:35
SON DAKİKA | Uzman isim "Adım adım yaklaşıyor" diyerek uyardı! İstanbul için kırmızı alarm: Kuvvetli sağanak kapıda, o ilçelere dikkat
Son dakika haberleri: Kasım ayına yaklaşırken hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporunda İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Uzman isimler, özellikle İstanbul'un bazı ilçeleri için "su baskını" uyarısı yaptı. Peki megakentte hangi ilçeler için uyarı yapıldı? Yağışlar kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...