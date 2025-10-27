Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Uzman isim "Adım adım yaklaşıyor" diyerek uyardı! İstanbul için kırmızı alarm: Kuvvetli sağanak kapıda, o ilçelere dikkat
Giriş Tarihi: 27.10.2025 18:35

SON DAKİKA | Uzman isim "Adım adım yaklaşıyor" diyerek uyardı! İstanbul için kırmızı alarm: Kuvvetli sağanak kapıda, o ilçelere dikkat

Son dakika haberleri: Kasım ayına yaklaşırken hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporunda İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Uzman isimler, özellikle İstanbul'un bazı ilçeleri için "su baskını" uyarısı yaptı. Peki megakentte hangi ilçeler için uyarı yapıldı? Yağışlar kaç gün sürecek? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanırken, Meteoroloji'nin son raporunda da birçok il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

İSTANBUL KIRMIZI ALARM: KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA!

MGM'nin yayınladığı raporda, İstanbul'da Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olacağı kaydedildi.

İstanbul'un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MEGAKENTTE BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! SU BASKINI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli yağışla ilgili açıklama yaptı.

Yağışla birlikte sel tehlikesinin de beklendiğini açıklayan Şen, İstanbul için kritik uyarılarda bulunan ve sel tehlikesi oluşabilecek yerleri sıraladı.

Orhan Şen, Avrupa Yakası'nın risk altında olduğunu belirterek, "Arnavutköy, Bağcılar'da etkili olacak ve Boğazlar çevresinde yaklaşacak. Su baskını riski olabilir." dedi.

"ADIM ADIM İSTANBUL'A YAKLAŞIYOR"

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise yağışların adım adım İstanbul'a yaklaştığını söyledi.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kuzey ve Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu