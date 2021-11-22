SON DAKİKA: Uzman isimden korkutan sözler! ‘Buralarda deprem bekliyoruz’ dedi ve haritada tek tek işaretledi

Büyük Marmara depremi ile ilgili uzman isimden korkutan açıklamalar geldi. Deprem tehkilesinin 3 kat faha fazla arttığını söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan son yaşanan depremler ile ilgili canlı yayında korkutan sözler... Önce Düzce depremi ardından Erzurum depremi, son olarak da bugün Tokat'ta yaşanan deprem 'Fay hatları harekete mi geçti?' sorusunu akıllara getirdi. Haritada illeri tek tek gösteren Ersoy, 'Buralarda deprem bekliyoruz' dedi. Ersoy, İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu...