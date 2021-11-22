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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Uzman isimden korkutan sözler! ‘Buralarda deprem bekliyoruz’ dedi ve haritada tek tek işaretledi
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:44

SON DAKİKA: Uzman isimden korkutan sözler! ‘Buralarda deprem bekliyoruz’ dedi ve haritada tek tek işaretledi

Büyük Marmara depremi ile ilgili uzman isimden korkutan açıklamalar geldi. Deprem tehkilesinin 3 kat faha fazla arttığını söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan son yaşanan depremler ile ilgili canlı yayında korkutan sözler... Önce Düzce depremi ardından Erzurum depremi, son olarak da bugün Tokat'ta yaşanan deprem 'Fay hatları harekete mi geçti?' sorusunu akıllara getirdi. Haritada illeri tek tek gösteren Ersoy, 'Buralarda deprem bekliyoruz' dedi. Ersoy, İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu...

SON DAKİKA: Uzman isimden korkutan sözler! ‘Buralarda deprem bekliyoruz’ dedi ve haritada tek tek işaretledi

Üst üste meydana gelen depremler 'Fay hatları harekete mi geçti?' sorusunu akıllara getirdi. Yaşanan depremler başka yerlerdeki depremleri tetikler mi? Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ersoy, illeri tek tek haritada göstererek ' Bu bölgelerde deprem bekliyoruz' ifadelerini kullandı. İste son dakika haberin detayları...

SON DAKİKA: Uzman isimden korkutan sözler! ‘Buralarda deprem bekliyoruz’ dedi ve haritada tek tek işaretledi

İŞTE ŞÜKRÜ ERSOY'UN AÇIKLAMALARINDA SATIR BAŞLARI...

Türkiye haritasına baktığımızda buradaki her çizgi '5 buçuktan büyük bir deprem oluşturabilir' çizgisinin izi... Bu çizginin olmadığı hemen hemen hiçbir yer yok. Biz aktif bir ülkeyiz ve deprem bakımından tehlikeli bir ülkeyiz. Zaman zaman da bu gerilimlerle depremler ortaya çıkıyor. Sevindirici haber çok yıkıcı depremler değil. Bunlar bence uyarıcı depremler. Biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor.

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SON DAKİKA: Uzman isimden korkutan sözler! ‘Buralarda deprem bekliyoruz’ dedi ve haritada tek tek işaretledi

TÜRKİYE'NİN YÜZDE YÜZÜ DEPREM BÖLGESİ

Mesela Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Düzce'de sonra Erzurum'da meydana geldi ancak aynı hat üzerinde değil... Konya depremin görüleceği bir bölge gibi görülmezken Konya'da da deprem meydana geldi. Türkiye'nin yüzde 92'si değil yüzde yüzü deprem bölgesi olarak ifade edilmesi gerekir.

SON DAKİKA: Uzman isimden korkutan sözler! ‘Buralarda deprem bekliyoruz’ dedi ve haritada tek tek işaretledi

Depremden etkilenme ile hissetme arasında çok ciddi fark var. Eğer zemininiz kötüyse üstünde yapılan yapılarda bunu daha şiddetli hissedebiliriz. Hatta İzmir önemli bir örnek...

SON DAKİKA: Uzman isimden korkutan sözler! ‘Buralarda deprem bekliyoruz’ dedi ve haritada tek tek işaretledi

ÖNEMLİ BİR DERS OLMASI LAZIM

İzmir'in çevresinde pek çok fay var ancak hiçbiri harekete geçmedi. 70 kilometre ilerdeki Sisam Adasında bir deprem oldu, hem tsunami meydana geldi hem de İzmir'de modern binalar yıkıldı. Bunun bize önemli bir ders olması lazım.

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