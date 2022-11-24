SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK sınav sonuçları açıklandı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım 2022 tarihinde uygulana Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere yönelik müjdesini paylaşarak 12 Aralık'ta ilan edilmesi planlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarını açıkladı. Bu son dakika gelişmesi sonrası sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç bilgisine erişmek amacıyla ''Uzman öğretmenlik sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı.