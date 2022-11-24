SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK sınav sonuçları açıklandı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.