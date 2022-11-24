Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK sınav sonuçları açıklandı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:35

SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK sınav sonuçları açıklandı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım 2022 tarihinde uygulana Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere yönelik müjdesini paylaşarak 12 Aralık'ta ilan edilmesi planlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarını açıkladı. Bu son dakika gelişmesi sonrası sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç bilgisine erişmek amacıyla ''Uzman öğretmenlik sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı.

SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK sınav sonuçları açıklandı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları son dakika açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde ve binlerce adayın katılımıyla düzenlenen Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. En az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin katılım sağladığı yazılı sınav sonuçları MEB'in internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, MEB ile 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK sınav sonuçları açıklandı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilen 2022 Başöğretmenlik ve Uzman Öğretmenlik yazılı sınavı sonuçları son dakika açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere yönelik müjdesini paylaşarak 12 Aralık'ta ilan edilmesi planlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK sınav sonuçları açıklandı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçları bilgisine http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK sınav sonuçları açıklandı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde verilecek.

SON DAKİKA: UZMAN ÖĞRETMENLİK sınav sonuçları açıklandı! MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

SON DAKİKA