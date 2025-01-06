Haberler
Yaşam
SON DAKİKA VAN OKULLAR TATİL Mİ? Kaymakamlıktan açıklama geldi! 6 Ocak Pazartesi bugün Van'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
07:38
SON DAKİKA VAN OKULLAR TATİL Mİ? Kaymakamlıktan açıklama geldi! 6 Ocak Pazartesi bugün Van'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Van okullar tatil mi son dakika haberleri arasında yakından takip ediliyor. 6 Ocak 2025 okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Soğuk hava, don, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar "Van'da okullar tatil mi, okul var mı, kar tatili var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Bahçesaray Kaymakamlığından açıklama geldi. İşte, 6 Ocak Pazartesi Van okulların durumu...