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Haberler Yaşam SON DAKİKA VAN OKULLAR TATİL Mİ? Kaymakamlıktan açıklama geldi! 6 Ocak Pazartesi bugün Van'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:38

SON DAKİKA VAN OKULLAR TATİL Mİ? Kaymakamlıktan açıklama geldi! 6 Ocak Pazartesi bugün Van'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Van okullar tatil mi son dakika haberleri arasında yakından takip ediliyor. 6 Ocak 2025 okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Soğuk hava, don, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar "Van'da okullar tatil mi, okul var mı, kar tatili var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Bahçesaray Kaymakamlığından açıklama geldi. İşte, 6 Ocak Pazartesi Van okulların durumu...

SON DAKİKA VAN OKULLAR TATİL Mİ? Kaymakamlıktan açıklama geldi! 6 Ocak Pazartesi bugün Van’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Van'da okulların tatil olup olmadığı, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle soğuk hava, don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zorluk çeken vatandaşlar, "Van'da okullar tatil mi, bugün okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak Bahçesaray Kaymakamlığı açıklama yaptı. Peki, 6 Ocak Van okullar tatil mi? İşte, Van'daki okulların son durumu ve açıklamalar...

SON DAKİKA VAN OKULLAR TATİL Mİ? Kaymakamlıktan açıklama geldi! 6 Ocak Pazartesi bugün Van’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

VAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ! OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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SON DAKİKA VAN OKULLAR TATİL Mİ? Kaymakamlıktan açıklama geldi! 6 Ocak Pazartesi bugün Van’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

BAHÇESARAY KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.

SON DAKİKA VAN OKULLAR TATİL Mİ? Kaymakamlıktan açıklama geldi! 6 Ocak Pazartesi bugün Van’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?
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