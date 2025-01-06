SON DAKİKA VAN OKULLAR TATİL Mİ? Kaymakamlıktan açıklama geldi! 6 Ocak Pazartesi bugün Van’da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Van'da okulların tatil olup olmadığı, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle soğuk hava, don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zorluk çeken vatandaşlar, "Van'da okullar tatil mi, bugün okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak Bahçesaray Kaymakamlığı açıklama yaptı. Peki, 6 Ocak Van okullar tatil mi? İşte, Van'daki okulların son durumu ve açıklamalar...