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Haberler Yaşam Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:01

Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

WhatsApp çöktü mü son dakika haberleri arasında araştırılmaya başladı. Mesajlaşma uygulaması son dönemde kendine kattığı farklı özelliklerle çoklu görüntülü görüşme ve daha birçok seçenek için dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ancak uygulamaya erişim sorunları yaşandığı kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Peki; 28 Şubat 2025 WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

WhatsApp çöktü mü 28 Şubat akşam saatleri itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Kullanıcılar 'mesajlarınız olabilir' uyarısı alırken yeni mesajlarına ulaşamıyor. Peki; WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek, düzeldi mi?

Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

SON DAKİKA: WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor. Uygulamadan 'mesajlarınız olabilir' uyarısı alan kullanıcılar yeni mesaj alamıyor ve gönderemiyor.

Pek çok kullanıcı aynı sorunu yaşadığını dile getirdi.

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Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

WHATSAPP ERİŞİM SORUNU NEDİR?

Konuyla ilgili uygulama yetkililerinden bir açıklama gelmedi. Sorunun en kısa sürede giderileceği yönünde görüşler var.

Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?

WHATSAPP MESAJLARIM NEDEN GÖNDERİLEMİYOR?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerken uygulamaya erişimde zorluk yaşadı.

Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?
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