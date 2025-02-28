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Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
19:01
Son Dakika: WhatsApp çöktü mü? 28 Şubat 2025 WhatsApp erişim sorunu nedir, ne zaman düzelecek?
WhatsApp çöktü mü son dakika haberleri arasında araştırılmaya başladı. Mesajlaşma uygulaması son dönemde kendine kattığı farklı özelliklerle çoklu görüntülü görüşme ve daha birçok seçenek için dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ancak uygulamaya erişim sorunları yaşandığı kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Peki; 28 Şubat 2025 WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek?