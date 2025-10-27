Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 07:00

SON DAKİKA | Yargıtay mahkemenin kararını bozdu! 'Cesetsiz cinayet' davası sil baştan

Son dakika haberi: Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 8 yıl önce gerçekleşen olayda Fatma Uyanık hayatını kaybetmiş ve cesedi bir türlü bulunamamıştı. Fatma Uyanık'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Vahap Varlı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı dosyada 'eksik araştırma' var diyerek yeniden incelenmesi için Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

TOLGA YANIK
Son dakika haberi: Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 8 yıl önce kaybolan ve cesedi bulunamasa da cinayete kurban gittiği düşünülen Fatma Uyanık'ı (31) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Vahap Varlı (30), yerel mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Varlı'nın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'eksik araştırma' var dedi ve dosyayı eksikliklerin giderilmesi için Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

BİLİNÇLİ TAKSİR VAR

Kararda, ehliyetsiz olan Vahap Varlı'nın; Fatma Uyanık'ın şantiye aracının kasasına binmesine izin verdiği, aşırı hızlı ve yüksek sesle müzik dinleyerek yol gittiği, keskin virajda kadının kasadan düşerek hayatını kaybetmişti.

Kasadan gelen sesi duymasına rağmen yoluna devam ettiği, Uyanık'ın kasada olmadığını fark ettiğinde geri dönüp cesedi arayıp bulduğu ve cesedi belirlenemeyen nedenle yok ettiği kanaatine varılarak sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

EKSİK ARAŞTIRMA

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise kararı bozarak eksik inceleme olduğunu belirtti. Dosya yeniden Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.