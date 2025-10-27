Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Yargıtay mahkemenin kararını bozdu! 'Cesetsiz cinayet' davası sil baştan
Giriş Tarihi: 27.10.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 07:00
SON DAKİKA | Yargıtay mahkemenin kararını bozdu! 'Cesetsiz cinayet' davası sil baştan
Son dakika haberi: Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 8 yıl önce gerçekleşen olayda Fatma Uyanık hayatını kaybetmiş ve cesedi bir türlü bulunamamıştı. Fatma Uyanık'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Vahap Varlı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı dosyada 'eksik araştırma' var diyerek yeniden incelenmesi için Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.