SON DAKİKA | Yargıtay mahkemenin kararını bozdu! ’Cesetsiz cinayet’ davası sil baştan

Kasadan gelen sesi duymasına rağmen yoluna devam ettiği, Uyanık'ın kasada olmadığını fark ettiğinde geri dönüp cesedi arayıp bulduğu ve cesedi belirlenemeyen nedenle yok ettiği kanaatine varılarak sanığın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.



