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Haberler Yaşam SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane'de okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:00 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:00

SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane'de okullar var mı yok mu?

Gümüşhane'de etkili olan kar nedeniyle yarın okulların durumu merak ediliyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Öğrenciler ve veliler "Yarın Gümüşhane''de okullar tatil mi?"sorusuna yanıt arıyor. Peki; 6 Şubat yarın Gümüşhane'de okullar var mı yok mu? İşte, son dakika Valilik açıklaması ve okulların durumu hakkında tüm detaylar.

SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?

Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, "Yarın Gümüşhane'de okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Gümüşhane Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarına dair bir açıklama yaparak, eğitimle ilgili alınan son kararları duyurdu. Peki; yarın Gümüşhane'de okullar tatil mi, okul var mı yok mu?

SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?
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SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?
GÜMÜŞHANE'DE KAR NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ
Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?

Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?
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