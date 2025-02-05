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SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane'de okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
19:00
SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane'de okullar var mı yok mu?
Gümüşhane'de etkili olan kar nedeniyle yarın okulların durumu merak ediliyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Öğrenciler ve veliler "Yarın Gümüşhane''de okullar tatil mi?"sorusuna yanıt arıyor. Peki; 6 Şubat yarın Gümüşhane'de okullar var mı yok mu? İşte, son dakika Valilik açıklaması ve okulların durumu hakkında tüm detaylar.