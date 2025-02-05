SON DAKİKA: YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı belli oldu! 6 Şubat yarın Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?

Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, "Yarın Gümüşhane'de okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Gümüşhane Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarına dair bir açıklama yaparak, eğitimle ilgili alınan son kararları duyurdu. Peki; yarın Gümüşhane'de okullar tatil mi, okul var mı yok mu?