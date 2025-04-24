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Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
09:28
Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle yurdun birçok noktasında gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlar için tarih verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...