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Haberler Yaşam Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat
Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:28

Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle yurdun birçok noktasında gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da etkili olması beklenen yağışlar için tarih verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul dahil birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat

Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.