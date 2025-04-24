Son dakika: Yeni soğuk hava dalgası yolda! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: İstanbullular o tarihe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.