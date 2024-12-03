Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
13:02
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu: Depo sorumlusu Satılmış Çim’in eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında Avcılar Hospital Hastanesi'nde depo sorumlusu olan Satılmış Çim kayıplara karıştı. Çim'in cansız bedeni Küçükçekmece'de kendine ait aracın içerisinde ulaşılırken, yanındaki çift şırınga kafaları karıştırdı. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Çim'in son mesajı ortaya çıktı!