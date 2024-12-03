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Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:02

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu: Depo sorumlusu Satılmış Çim’in eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında Avcılar Hospital Hastanesi'nde depo sorumlusu olan Satılmış Çim kayıplara karıştı. Çim'in cansız bedeni Küçükçekmece'de kendine ait aracın içerisinde ulaşılırken, yanındaki çift şırınga kafaları karıştırdı. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Çim'in son mesajı ortaya çıktı!

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu: Depo sorumlusu Satılmış Çim’in eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

İstanbul'da 10 bebeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen Yenidoğan Çetesi gündemdeki yerini korurken, olayda ismi geçen ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim'in hayatını kaybetmesi yeni tartışmalara yol açtı.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu: Depo sorumlusu Satılmış Çim’in eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

ARAÇTA BULUNAN ENJEKTÖR…

Çim'in eşi, 1 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulunurken, aynı gün Satılmış Çim, Avcılar'da bir sokakta, otomobilinin sürücü koltuğunda ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın ön sağ koltuğunda enjektör tespit edildi. Çim'in, kendine bir ilaç enjekte ederek intihar ettiği öne sürülüyor.

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SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu: Depo sorumlusu Satılmış Çim’in eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Satılmış Çim'in ölümünün ardından, Yenidoğan Çetesi'nin olayda bir rolü olup olmadığı tartışmaları devam ederken, eşi Merve Çim'in savcılığa verdiği ifade dikkat çekti.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu: Depo sorumlusu Satılmış Çim’in eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

KAYBOLMADAN ÖNCE SON MESAJ!

Merve Çim ifadesinde, eşinin kendisine mesaj atarak bahis borcu olduğunu söylediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı, "Eşim, WhatsApp üzerinden bana mesaj göndererek bahis oynadığını ve 120 bin TL kaybettiğini söyledi.

SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu: Depo sorumlusu Satılmış Çim’in eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi.

SON DAKİKA