SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi davasında adı geçiyordu: Depo sorumlusu Satılmış Çim’in eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı!

Bunun üzerine, bankadaki ortak paramız ve eşimin üzerine kayıtlı olan ortak mülkiyetimizdeki evin durumunu sordum. Bunlara dokunmadığını belirtti. Daha sonra, 'Bu utançla çocuklarımın, ailemin ve senin yüzüne bakamam. Hakkını helal et, çocuklarıma iyi bak.' şeklinde bir mesaj gönderdi.