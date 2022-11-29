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Son dakika: Yoğun bakım skandalı günlerce konuşulmuştu! Özel Bayındır Hastanesinden pişkin talep: Hakimlik reddetti
Giriş Tarihi: 29.11.2022 08:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
08:48
Son dakika: Yoğun bakım skandalı günlerce konuşulmuştu! Özel Bayındır Hastanesinden pişkin talep: Hakimlik reddetti
Son dakika haberi: Türkiye'yi ayağa kaldıran Ataşehir Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Hastane yönetimi, sosyal medyada hastane aleyhine yapılan olumsuz yorumların kaldırılması için Hakimliğe erişim engeli talebinde bulundu.