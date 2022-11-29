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Haberler Yaşam Son dakika: Yoğun bakım skandalı günlerce konuşulmuştu! Özel Bayındır Hastanesinden pişkin talep: Hakimlik reddetti
Giriş Tarihi: 29.11.2022 08:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 08:48

Son dakika: Yoğun bakım skandalı günlerce konuşulmuştu! Özel Bayındır Hastanesinden pişkin talep: Hakimlik reddetti

Son dakika haberi: Türkiye'yi ayağa kaldıran Ataşehir Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Hastane yönetimi, sosyal medyada hastane aleyhine yapılan olumsuz yorumların kaldırılması için Hakimliğe erişim engeli talebinde bulundu.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Yoğun bakım skandalı günlerce konuşulmuştu! Özel Bayındır Hastanesinden pişkin talep: Hakimlik reddetti

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi çalışanlarının yaşlı hasta Nermin Zeren'e yaptıkları insanlık dışı muameleleri cep telefonuyla çektikleri görüntüler ülke gündemine oturdu.

Son dakika: Yoğun bakım skandalı günlerce konuşulmuştu! Özel Bayındır Hastanesinden pişkin talep: Hakimlik reddetti

Büyük tepki çeken skandal görüntülerin ardından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Yoğun bakım skandalı günlerce konuşulmuştu! Özel Bayındır Hastanesinden pişkin talep: Hakimlik reddetti

Tüm ülkenin görüntülerdeki sağlık çalışanlarına isyan ettiği korkunç olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Son dakika: Yoğun bakım skandalı günlerce konuşulmuştu! Özel Bayındır Hastanesinden pişkin talep: Hakimlik reddetti

Savcılık, soruşturma kapsamında yaklaşık 1 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilen 4 sağlık çalışanının tutukluluk incelemesi için dosyayı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

Son dakika: Yoğun bakım skandalı günlerce konuşulmuştu! Özel Bayındır Hastanesinden pişkin talep: Hakimlik reddetti

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Şüphelilerin tutukluluk incelemelerini değerlendiren Hakimlik, skandal görüntülerde yaşlı kadının üzerine para atan sağlık çalışanlarının savunmalarını dinledi.

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