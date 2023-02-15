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Haberler Yaşam SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI! Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversiteler uzaktan eğitim başladı mı, sınavlar online mı olacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 07:50

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI! Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversiteler uzaktan eğitim başladı mı, sınavlar online mı olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak, ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün soruları gündemdeki yerini koruyor. 10 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi sonrası tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmişti. Bu noktada binlerce öğrenci ve öğretim görevlisi üniversiteler açılacak mı, kapandı mı, ertelendi mi, son durum ne sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni dönemin ne zaman ve nasıl devam edeceği merak konusu olurken Yükseköğretim Kurulu YÖK üniversiteler ile ilgili alınan son kararı kamuoyu ile paylaştı. Peki, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, online dersler başladı mı? İşte, YÖK son dakika açıklaması ile üniversitelerin açılış tarihi!

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI! Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversiteler uzaktan eğitim başladı mı, sınavlar online mı olacak?

Üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi, son durum ne soruları yanıt aramaya devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma neden olurken 30 binden fazla canı hayattan kopardı. Felaketin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken eğitim öğretim faaliyetleri için de birtakım kararlar alındı. İlk olarak tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ertelendi. Ardından YÖK son dakika açıklaması ile uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu. Böylece önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile öğretim görevlileri tarafından araştırılan üniversiteler ne zaman açılacak, ne zamana kadar tatil oldu soruları yanıt buldu. Peki, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, online dersler ne zaman başlayacak, sınavlar nasıl olacak? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI! Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversiteler uzaktan eğitim başladı mı, sınavlar online mı olacak?

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM KARARI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

''Türkiye genelindeki tüm Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.''

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SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI! Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversiteler uzaktan eğitim başladı mı, sınavlar online mı olacak?

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ, ONLİNE DERSLER NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuya ilişkin açıklama geldi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim ile tamamlanması kararı alındığı açıklandı.

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI! Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversiteler uzaktan eğitim başladı mı, sınavlar online mı olacak?

YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş merkezli Deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Uzaktan öğretime ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususlar ayrıca değerlendirilip önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI! Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversiteler uzaktan eğitim başladı mı, sınavlar online mı olacak?

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

YÖK açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yılsonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.

Bu nedenle 81 ilde üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim olmayacak. Kurumların bir sonraki dönem yüz yüze sürece dönmesi bekleniyor.

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