Haberler Yaşam SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI! Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? Üniversiteler uzaktan eğitim başladı mı, sınavlar online mı olacak?

Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 07:50

Üniversiteler ne zaman açılacak, ne zamana kadar tatil oldu, kaç gün soruları gündemdeki yerini koruyor. 10 ilde derin yaralar açan Kahramanmaraş depremi sonrası tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmişti. Bu noktada binlerce öğrenci ve öğretim görevlisi üniversiteler açılacak mı, kapandı mı, ertelendi mi, son durum ne sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni dönemin ne zaman ve nasıl devam edeceği merak konusu olurken Yükseköğretim Kurulu YÖK üniversiteler ile ilgili alınan son kararı kamuoyu ile paylaştı. Peki, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti, online dersler başladı mı? İşte, YÖK son dakika açıklaması ile üniversitelerin açılış tarihi!