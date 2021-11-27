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Haberler Yaşam Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde flaş! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
Giriş Tarihi: 27.11.2021 21:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 21:43

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde flaş! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

Son dakika haberleri: Türkiye; Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, 10 gün sonra olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Müslüme'nin ölümünün ardından ortaya çıkan bilgiler ise adeta infial yarattı. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dede Hasan Yağal'ın, Müslüme Yağal ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Müslüme'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi. İşte detaylar.

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal’ın ölümünde flaş gelişme! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında gündeme gelen Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal’ın ölümünde flaş gelişme! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, 10 gün sonra olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal’ın ölümünde flaş gelişme! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

Müslüme'nin ölümünün ardından ortaya çıkan bilgiler ise adeta infial yarattı. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dede Hasan Yağal'ın, Müslüme Yağal ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal’ın ölümünde flaş gelişme! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

Öte yandan Müslüme'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi. İşte detaylar.

Son dakika: Yörük kızı Müslüme Yağal’ın ölümünde flaş gelişme! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

AK Parti Teşkilat Akademisi Programı'na katılmak üzere Samsun'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

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