Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Yunan çift yasak bölgede basıldı! Edirne'de hareketli anlar...
Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:32

Son dakika: Yunan çift yasak bölgede basıldı! Edirne'de hareketli anlar...

Son dakika haberi: Yunanistan'dan Edirne'ye gelen Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan bir polis ve kız arkadaşı, askeri yasak bölgede yakalandı. Edirne'de hareketli anlar yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Yunan çift yasak bölgede basıldı! Edirne’de hareketli anlar...

SON DAKİKA: YUNAN ÇİFT YASAK BÖLGEDE BASILDI! EDİRNE'DE HAREKETLİ ANLAR...

Yunanistan'dan Edirne'ye kız arkadaşı ile birlikte turistik amaçlı gelen ve Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı belirtilen Valasoudis Manolis, askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Son dakika: Yunan çift yasak bölgede basıldı! Edirne’de hareketli anlar...

nistan'ın Dedeağaç kentinde görevli polis memuru Valasoudis Manolis ve ismi açıklanmayan kız arkadaşı turistik amaçla Edirne'ye geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Yunan çift yasak bölgede basıldı! Edirne’de hareketli anlar...

Özel otomobili ile gezen çiftin, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldükleri bildirildi.

Son dakika: Yunan çift yasak bölgede basıldı! Edirne’de hareketli anlar...

YURT DISI ÇIKIŞ YASAGI KONULARAK SERBEST BIRAKILDILAR

Edirne'ye kız arkadaşı Aheni Aohna ile birlikte turistik amaçlı gelen Yunanistan'ın Dedeağaç kenti Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Valasoudis Manolis (41), Doyran köyü yakınlarında aracı ile birlikte askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Son dakika: Yunan çift yasak bölgede basıldı! Edirne’de hareketli anlar...

İl Jandarma Komutanlığı'nda soruşturmaları yürütülen polis memuru ve kız arkadaşı Edirne'de adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki soruşturmaların ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Manolis ve Aohna, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

SON DAKİKA