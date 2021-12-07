Son dakika: Yunan çift yasak bölgede basıldı! Edirne’de hareketli anlar...

SON DAKİKA: YUNAN ÇİFT YASAK BÖLGEDE BASILDI! EDİRNE'DE HAREKETLİ ANLAR...

Yunanistan'dan Edirne'ye kız arkadaşı ile birlikte turistik amaçlı gelen ve Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı belirtilen Valasoudis Manolis, askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.