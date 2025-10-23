SON DAKİKA | Yüreğimiz soğumadı! Mattia Ahmet Minguzzi davasının yankıları sürüyor

Sadece bizim evlatlarımız değil diğer evlatlarımız da kurtulsun istedik. Çıkan kararla canımız bir kere daha yandı. Bu nasıl bir karar. Biz sadece bizim evlatlarımız değil diğer evlatlarımız da kurtulsun istedik. Çok öfkeliyiz. Biz sadece adalet istiyoruz" dedi.



