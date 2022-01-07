Koronavirüsün mutasyona uğramış son hali omicron varyantı, ülkemizdeki vakalarda artışa neden olurken, 'Yasaklar ve kısıtlamalar geri gelecek mi' sorusunu da beraberinde getirdi. Dünkü vaka sayısı Türkiye genelinde 68 bin 413 olurken, bu ay sonuna kadar bu rakamın 100 bini geçmesi bekleniyor. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, omicron varyantı ile birlikte artan vaka sayıları, yeni tedbirlere ilişkin bir yol haritasını da gündeme taşıdı. Buna göre restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde. Peki, Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı geri döner mi, son durum ne? İşte tüm detaylar;