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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yüzde 50 kapasite kuralı gündemde! Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi?
Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:42

SON DAKİKA: Yüzde 50 kapasite kuralı gündemde! Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi?

Koronavirüsün mutasyona uğramış son hali omicron varyantı, ülkemizdeki vakalarda artışa neden olurken, 'Yasaklar ve kısıtlamalar geri gelecek mi' sorusunu da beraberinde getirdi. Dünkü vaka sayısı Türkiye genelinde 68 bin 413 olurken, bu ay sonuna kadar bu rakamın 100 bini geçmesi bekleniyor. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, omicron varyantı ile birlikte artan vaka sayıları, yeni tedbirlere ilişkin bir yol haritasını da gündeme taşıdı. Buna göre restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde. Peki, Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı geri döner mi, son durum ne? İşte tüm detaylar;

SON DAKİKA: Yüzde 50 kapasite kuralı gündemde! Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi?

'Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi?' sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Omicron varyantı vaka sayılarında ciddi artışı getirirken, bu ay sonuna kadar ülkemizdeki vaka sayısının 100 bini geçmesi bekleniyor. Bu durum, yüzde 50 kapasite kuralını tekrardan gündeme taşıdı. Öte yandan okullarda da yarıyıl tatilinin öne çekilmesi gündemde. Peki, Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı geri döner mi, son durum ne? İşte tüm detaylar;

SON DAKİKA: Yüzde 50 kapasite kuralı gündemde! Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi?

SON DAKİKA | TÜM DÜNYADA REKOR VAKA SAYILARI

SABAH'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Tüm dünyada olduğu gibi omicron Türkiye'de de baskın varyant haline gelirken günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı.

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SON DAKİKA: Yüzde 50 kapasite kuralı gündemde! Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi?

KISA SÜREDE 100 BİN VAKA SAYISI

Omicron etkisi ile Türkiye'de vaka sayaları rekor kırdı. Bu sayının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.

SON DAKİKA: Yüzde 50 kapasite kuralı gündemde! Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi?

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ? YOL HARİTASINDA NE VAR?

Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor.Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

SON DAKİKA: Yüzde 50 kapasite kuralı gündemde! Yasaklar ve Kısıtlamalar geri gelecek mi?

İŞTE ALINMASI GÜNDEME OLAN TEDBİRLER

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

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