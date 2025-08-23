Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Zeynep Sut'un sır ölümünü otopsi aydınlatacak: Mardin'de kayalıklarda cansız bedeni bulunmuştu...
Giriş Tarihi: 23.08.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 07:35

Son dakika! Mardin'in Derik ilçesinde kayalıklarda ölü bulunan 12 yaşındaki Zeynep Sut'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İlk bulgular iç kanamayı işaret ederken, babası kızının sık sık incir topladığını söyledi. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla aydınlanacak.

Nezir GÜNEŞ
Son dakika haberi! Mardin'in Derik ilçesinde 5 gün önce kayalıklarda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Zeynep Sut'un ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zeynep'in yabani incir toplamak için gittiği kayalıklardan düşerek öldüğü öne sürülürken, ilk bulgularda vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanmamış, iç kanama olduğu tespit edilmişti.

SABAH, köye gidip Zeynep'in düştüğü yer ve yabani incir ağaçlarını görüntüledi, babayla konuştu. 3'ü kız 9 çocuk babası Kasım Şut, "Zeynep hep o bölgeye gider, incir toplayıp getirirdi" dedi.

Olay, 18 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Akçay Mahallesi'nde yabani incir toplamaya giden 12 yaşındaki Zeynep Sut dere yatağında ölü bulundu. Kayalıklardan düşerek öldüğü öne sürülen küçük kızın cesedini babası ve köylüler buldu. Baba Kasım Sut ve köylüler olay yerine gelen sağlık ekiplerine Zeynep'i battaniyeye sarılı şekilde teslim etti. Zeynep'in vücudunda kesici alet izine rastlanmazken, iç kanama olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

İŞTE O AĞAÇLAR

SABAH Zeynep Sut'un düştüğü kayalıklar ve bölgedeki yabani incir ağaçlarını görüntüledi.

3'ü kız 9 çocuk babası 51 yaşındaki korucu Kasım Sut, Zeynep'in göle, incir ağacına ve dere etrafına gezmeye hep gittiğini belirterek, olay günü yaşananları anlattı:

"Biz Şanlıurfa'dan döndük Zeynep'i sordum evde olmadığını söylediler ve incir toplamaya gittiğini söylediler. Ben görevliydim. Saat 15.00-16.00 gibi eve geldim. Daha sonra tekrar göreve gittim. Saat 21.00 gibi eşim beni arayıp 'Zeynep eve gelmedi' dedi. Görevli komutandan izin alıp korucu arkadaşımla beraber köye geldim. İlk önce dereyi aramaya çıktık"

"İNCİR TOPLAYIP BİZE GETİRİYORDU"

Aramalarda derede bulamayınca incir ağaçlarının aklına geldiğini ve o bölgeye gittiğini belirten baba Sut, "Zeynep buradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık. Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Hemen kucaklayıp eve getirdim. "

"Hemen ambulansı aradım. Çevre köylerden de bana yardıma gelmişlerdi. Çocuğumu ilk önce içeri bırakacaktım, daha sonra ambulansın yakın olduğunu söylediler. Yakında gördüğüm arabanın bagajını açtım, bagajı bayağı büyüktü. Çocuğumu oraya bıraktım, evden de battaniye istedim. Battaniyeyi örttüm. Sağlık çalışanları çocuğa bakıp 'Başınız sağ olsun, çocuk vefat etmiş' dedi" ifadelerini kullandı.