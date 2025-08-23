Haberler
SON DAKİKA | Zeynep Sut'un sır ölümünü otopsi aydınlatacak: Mardin'de kayalıklarda cansız bedeni bulunmuştu...
Giriş Tarihi: 23.08.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 07:35
Son dakika! Mardin'in Derik ilçesinde kayalıklarda ölü bulunan 12 yaşındaki Zeynep Sut'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İlk bulgular iç kanamayı işaret ederken, babası kızının sık sık incir topladığını söyledi. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla aydınlanacak.