SON DAKİKA | Zeynep Sut’un sır ölümünü otopsi aydınlatacak: Mardin’de kayalıklarda cansız bedeni bulunmuştu...

Olay, 18 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, Akçay Mahallesi'nde yabani incir toplamaya giden 12 yaşındaki Zeynep Sut dere yatağında ölü bulundu. Kayalıklardan düşerek öldüğü öne sürülen küçük kızın cesedini babası ve köylüler buldu. Baba Kasım Sut ve köylüler olay yerine gelen sağlık ekiplerine Zeynep'i battaniyeye sarılı şekilde teslim etti. Zeynep'in vücudunda kesici alet izine rastlanmazken, iç kanama olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.