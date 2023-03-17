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Haberler Yaşam SON DAKİKA İRAN SINIRINDA DEPREM! 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli duyurdu: İran'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:08

SON DAKİKA İRAN SINIRINDA DEPREM! 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli duyurdu: İran'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini son dakika haberi olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Kahramanmaraş'taki asrın felaketi olarak bilinen depremin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar yüzünden halk deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. Birçok deprem sarsıntısı sonrası vatandaşlar korkuyla depremlerin büyüklüğünü merak ediyor ve şiddetleri de AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden öğrenilebiliyor. En son İran'da deprem oldu. İşte AFAD ve Kandilli dakika dakika son depremler listesi 17 Mart 2023

SON DAKİKA İRAN SINIRINDA DEPREM! 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli duyurdu: İran’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası bölgede ve çevrede panik sürüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre depremin derinliği, büyüklüğü, saati gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan vatandaşlar deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Türkiye genelinde fay hattı üzerinde yaşanan hareketlilik takip ediliyor. İşte, AFAD son depremler güncel listesi

SON DAKİKA İRAN SINIRINDA DEPREM! 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli duyurdu: İran’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

SON DEPREMLER! DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Türkiye'de son günlerde birçok bölgede depremler oluyor. Sarsıntılar sonrası vatandaşlar korkuyla depremlerin büyüklüğünü merak ediyor ve şiddetleri de AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden öğrenilebiliyor.

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SON DAKİKA İRAN SINIRINDA DEPREM! 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli duyurdu: İran’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA İRAN SINIRINDA DEPREM! 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli duyurdu: İran’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA İRAN SINIRINDA DEPREM! 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli duyurdu: İran’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREMLER

İRAN

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [50.78 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-03-17
Saat:04:29:17 TSİ
Enlem:38.444 N
Boylam:45 E
Derinlik:2.81 km

SON DAKİKA