Haberler Yaşam SON DAKİKA İRAN SINIRINDA DEPREM! 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli duyurdu: İran'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:08

SON DAKİKA İRAN SINIRINDA DEPREM! 17 Mart 2023 AFAD ve Kandilli duyurdu: İran'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde ve büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini son dakika haberi olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Kahramanmaraş'taki asrın felaketi olarak bilinen depremin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar yüzünden halk deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde- büyüklüğünde sorusuna yanıt arıyor. Birçok deprem sarsıntısı sonrası vatandaşlar korkuyla depremlerin büyüklüğünü merak ediyor ve şiddetleri de AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden öğrenilebiliyor. En son İran'da deprem oldu. İşte AFAD ve Kandilli dakika dakika son depremler listesi 17 Mart 2023