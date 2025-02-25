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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege'de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:38

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege'de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sarsıntılar art arda devam ediyor. Uzmanlar, bölgedeki yoğun sismik hareketliliği "deprem fırtınası" olarak nitelendirirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi de bölgede meydana gelen depremleri yakından takip ediyor. 26 Ocak'tan bu yana bölgede kaydedilen sarsıntıların sayısı binleri aşmış durumda. Depremlerin büyüklüğü ve etkilediği alanlarla ilgili araştırmalar sürerken, vatandaşlar da güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı en son deprem bilgileri ve detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege’de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

Uzun süredir Ege Denizi'nde arka arkaya birçok deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bölgede yaşanan depremler yakından takip edilirken, vatandaşlar da son durumu merak ediyor. İşte 25 Şubat 2025 itibarıyla Ege Denizi'nde meydana gelen son depremler ve detaylar…

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege’de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

SON DAKİKA EGE'DE SARSINTILAR SÜRÜYOR!

AFAD'ın internet sitesindeki bilgilere göre, Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geliyor. Son olarak 25 Şubat 2025 günü saat 03.24'de 3.4 büyüklüğünde ve 3 saat önce 00.46 'da 4.4 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi.

#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [174.06 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-25
Saat:03:24:44 TSİ
Enlem:36.7025 N
Boylam:25.34389 E
Derinlik:4.43 km

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SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege’de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi'nde saat 06:54:38'de 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Irak, Al Hamdaniyah, Ninova ve Hakkari, Çukurca bölgesinde saat 06:39:10'da 1.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Ege Denizi'nde saat 06:37:40'da 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Manisa, Akhisar'da saat 06:28:32'de 1.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Bursa, Mudanya açıklarında Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 05:43:03'te 1.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Kütahya, Altıntaş'ta saat 05:30:09'da 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde saat 05:26:55'te 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Malatya, Pütürge'de saat 05:16:02'de 1.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Ege Denizi'nde saat 05:07:41'de 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Çanakkale, Ayvacık açıklarında Ege Denizi'nde saat 04:42:30'da 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kahramanmaraş, Onikişubat'ta saat 04:40:55'te 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir, Karaburun açıklarında Ege Denizi'nde saat 04:40:22'de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
Bingöl, Karlıova'da saat 04:34:00'te 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ, Maden'de saat 04:32:02'de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
Suriye, Kamışlı, Haseke ve Mardin, Nusaybin'de saat 04:19:34'te 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kırşehir, Çiçekdağı'nda saat 04:13:52'de 1.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Muğla, Köyceğiz'de saat 04:12:51'de 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Bingöl, Karlıova'da saat 04:10:30'da 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya, Kale'de saat 03:56:00'da 1.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Ege Denizi, Aniye Adası (İos) açıklarında Muğla, Bodrum bölgesinde saat 03:24:44'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya, Doğanşehir'de saat 03:12:36'da 0.8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
Ege Denizi'nde saat 03:12:05'te 2.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege’de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

EGE'DE YAŞANAN DEPREM TÜRKİYEYİ ETKİLER Mİ?

Ege Denizi'nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölgede "deprem fırtınası" olarak adlandırılan bir sismik hareketliliğe işaret ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, bu depremlerin Türkiye'ye şu an için olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün." dedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege’de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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