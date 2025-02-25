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SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege'de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:38
SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege'de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sarsıntılar art arda devam ediyor. Uzmanlar, bölgedeki yoğun sismik hareketliliği "deprem fırtınası" olarak nitelendirirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi de bölgede meydana gelen depremleri yakından takip ediyor. 26 Ocak'tan bu yana bölgede kaydedilen sarsıntıların sayısı binleri aşmış durumda. Depremlerin büyüklüğü ve etkilediği alanlarla ilgili araştırmalar sürerken, vatandaşlar da güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı en son deprem bilgileri ve detaylar...