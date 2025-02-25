SON DEPREMLER LİSTESİ 25 ŞUBAT 2025 | Ege’de sarsıntılar sürüyor! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi'nde saat 06:54:38'de 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Irak, Al Hamdaniyah, Ninova ve Hakkari, Çukurca bölgesinde saat 06:39:10'da 1.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Ege Denizi'nde saat 06:37:40'da 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa, Akhisar'da saat 06:28:32'de 1.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Bursa, Mudanya açıklarında Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 05:43:03'te 1.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Kütahya, Altıntaş'ta saat 05:30:09'da 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 05:26:55'te 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Malatya, Pütürge'de saat 05:16:02'de 1.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Ege Denizi'nde saat 05:07:41'de 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Çanakkale, Ayvacık açıklarında Ege Denizi'nde saat 04:42:30'da 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş, Onikişubat'ta saat 04:40:55'te 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir, Karaburun açıklarında Ege Denizi'nde saat 04:40:22'de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Bingöl, Karlıova'da saat 04:34:00'te 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ, Maden'de saat 04:32:02'de 1.9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Suriye, Kamışlı, Haseke ve Mardin, Nusaybin'de saat 04:19:34'te 1.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırşehir, Çiçekdağı'nda saat 04:13:52'de 1.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Muğla, Köyceğiz'de saat 04:12:51'de 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Bingöl, Karlıova'da saat 04:10:30'da 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya, Kale'de saat 03:56:00'da 1.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Ege Denizi, Aniye Adası (İos) açıklarında Muğla, Bodrum bölgesinde saat 03:24:44'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya, Doğanşehir'de saat 03:12:36'da 0.8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Ege Denizi'nde saat 03:12:05'te 2.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.