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SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:15
SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!
Son depremler listesi günün ilk saatleriyle birlikte kontrol ediliyor. Son olarak meydana gelen İstanbul depreminden sonra gözler uzman açıklamalarına çevrilmişken, bugün bir sarsıntı da Muğla'nın bir ilçesi olan Datça'da gerçekleşti. 4.4 büyüklüğündeki deprem AFAD tarafından duyuruldu. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, detaylar...