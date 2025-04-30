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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:15

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!

Son depremler listesi günün ilk saatleriyle birlikte kontrol ediliyor. Son olarak meydana gelen İstanbul depreminden sonra gözler uzman açıklamalarına çevrilmişken, bugün bir sarsıntı da Muğla'nın bir ilçesi olan Datça'da gerçekleşti. 4.4 büyüklüğündeki deprem AFAD tarafından duyuruldu. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!

Son depremler listesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) VE Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verileri ile güncelleniyor. Günün ilk deprem haberi Muğla'dan gelirken, büyüklüğünün 4.4 olduğu paylaşıldı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) VE Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından güncel son depremler listesi yayınlandı. Yayımlanan listede son olarak Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla)'da 4.4 (Mw) büyüklüğünde bir deprem dikkat çekti.

İşte, son depremler listesi...

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SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!

SON DAKİKA | MUĞLA DEPREM

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:08:36:25 TSİ
Enlem:35.665 N
Boylam:26.74611 E
Derinlik:14.57 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!

KÜTAHYA DEPREM

Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-30
Saat:09:06:38 TSİ
Enlem:39.20333 N
Boylam:28.95889 E
Derinlik:12.7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ