SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2025 | Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri!

Son depremler listesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) VE Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verileri ile güncelleniyor. Günün ilk deprem haberi Muğla'dan gelirken, büyüklüğünün 4.4 olduğu paylaşıldı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, son depremler listesi!