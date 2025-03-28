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Son teravih 2025: Ramazan'ın son teravih namazı ne zaman kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
13:04
Son teravih 2025: Ramazan'ın son teravih namazı ne zaman kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
Ramazan ayının son teravih namazı tarihi merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde Ramazan'ın son gününde kılınacak teravih namazının saati, il il farklılık gösterebiliyor. Teravih Diyanet tarafından belirlenen namaz vakitlerinde kılınıyor. Bu yıl, Ramazan'ın son teravih namazı ne zaman kılınacak?