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SOSYAL DESTEKLER 2025 OCAK ZAMMI: Yeni yılda SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
10:54
SOSYAL DESTEKLER 2025 OCAK ZAMMI: Yeni yılda SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı kaç TL oldu?
2025 yılı için açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur maaşlarına zam geldi. Yapılan zamların ardından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardımlar da rakamlarda güncellemeye gidildi. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim maaşı gibi destek ödemelerinde artış yapıldı. Zamlı ödemeler için hesaplarını kontrol eden vatandaşlar oranları da sorguluyor. Peki, Ocak 2025 zammıyla sosyal yardım ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı destekleri