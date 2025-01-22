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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEKLER 2025 OCAK ZAMMI: Yeni yılda SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 10:54

SOSYAL DESTEKLER 2025 OCAK ZAMMI: Yeni yılda SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

2025 yılı için açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur maaşlarına zam geldi. Yapılan zamların ardından ihtiyaç sahiplerine ödenen sosyal yardımlar da rakamlarda güncellemeye gidildi. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim maaşı gibi destek ödemelerinde artış yapıldı. Zamlı ödemeler için hesaplarını kontrol eden vatandaşlar oranları da sorguluyor. Peki, Ocak 2025 zammıyla sosyal yardım ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni SED yardımı, evde bakım ödemeleri, engelli maaşı, 65 yaş aylığı destekleri

SOSYAL DESTEKLER 2025 OCAK ZAMMI: Yeni yılda SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur maaşları netleşti. Zamlı maaşların hesaplara yatırılmaya başlamasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek alan vatandaşlar ödemelerinin zamlı mı yatacağını sorguluyor. Ödemeler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Ocak 2025 zammıyla sosyal yardım ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu?

SOSYAL DESTEKLER 2025 OCAK ZAMMI: Yeni yılda SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 OCAK
2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2025'in Ocak-Haziran döneminde görevdeki memurlar toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacak. 2024'ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre memurların 2025 Ocak maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 zamlı olacak.

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SOSYAL DESTEKLER 2025 OCAK ZAMMI: Yeni yılda SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan zam farkı oluşuyor. Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farkı ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

SOSYAL DESTEKLER 2025 OCAK ZAMMI: Yeni yılda SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

SOSYAL DESTEKLER 2025 OCAK ZAMMI: Yeni yılda SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

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