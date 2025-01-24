SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2025 YILININ İLK 6 AYINDA GEÇERLİ OLACAK MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2025'in Ocak-Haziran döneminde görevdeki memurlar toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacak. 2024'ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre memurların 2025 Ocak maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 zamlı olacak.