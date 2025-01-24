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SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
16:45
SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
2025 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına zam geldi. Zammın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek ödemeleri de güncellemeye gidildi. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım desteği, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim ödemelerinde yeni rakamlar ve hesaplar ortaya çıktı. Zamlı ödemeler hesaplara yatarken, vatandaşlar yeni tutarları merak ediyor. Peki, Ocak 2025 zammıyla birlikte sosyal yardımlar ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte yeni SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı detayları...