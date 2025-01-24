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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 16:45

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2025 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına zam geldi. Zammın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek ödemeleri de güncellemeye gidildi. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım desteği, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim ödemelerinde yeni rakamlar ve hesaplar ortaya çıktı. Zamlı ödemeler hesaplara yatarken, vatandaşlar yeni tutarları merak ediyor. Peki, Ocak 2025 zammıyla birlikte sosyal yardımlar ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte yeni SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı detayları...

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Yeni memur zammıyla birlikte 2025 yılı itibariyla geçerli olacak ücretler belli olurken sosyal yardım ödemelerinde de düzenlemeye gidildi. Yeni yılın ilk 6 ayında ödenecek tutarlar açıklandı. Açıklanan tutalar hesapara yatırılırken yapılan zam oranı gündeme geldi.Peki, Ocak zammıyla SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2025 YILININ İLK 6 AYINDA GEÇERLİ OLACAK MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2025'in Ocak-Haziran döneminde görevdeki memurlar toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacak. 2024'ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre memurların 2025 Ocak maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 zamlı olacak.

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SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur maaşları 15-16 Ocak tarihlerinde gerçekleşiyor. Maaşlar ayın 15'inde yatttığı için 14 günlük boşluktan zam farkı ortaya çıkıyor. Ocak ayından kalan 15 günlük maaşı farkı için ödemelerin şubat ayında yapılması bekleniyor. Zam farkları için tam ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Ocak 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

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