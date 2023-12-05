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Haberler Yaşam Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor! Düzce'de 6 yaşındaki köpeğe akıl almaz doğum günü partisi
Giriş Tarihi: 05.12.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 14:20

Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor! Düzce'de 6 yaşındaki köpeğe akıl almaz doğum günü partisi

Son günlerde sosyal medyada viral olan bir video, binlerce kişiyi şaşkına uğrattı. Düzce'de bir kişi 6 yaşına giren köpeği için eşi görülmemiş bir doğum günü partisi düzenledi. Gidenlerin adeta "düğün" gibi diyebileceği bu görüntüler, büyük dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor! Düzce’de 6 yaşındaki köpeğe akıl almaz doğum günü partisi

Düzce'de Gofret isimli köpeğin, 6 yaşına girmesi sahibi için unutulmaz bir ana dönüştürüldü ve neredeyse "düğün gibi" denilebilecek bir organizasyon yaptı.

Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor! Düzce’de 6 yaşındaki köpeğe akıl almaz doğum günü partisi

Yaklaşışk 150 kişinin katıldığı organizasyonda, herkes gönlünce eğlenirken özel yapılan pasta da gözlerden kaçmadı.

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Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor! Düzce’de 6 yaşındaki köpeğe akıl almaz doğum günü partisi

Gofretin kendi alanında doğum günü pastasını beklediği anlar ise birçok kişinin ilgisini çekti.

Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı | Video

Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor! Düzce’de 6 yaşındaki köpeğe akıl almaz doğum günü partisi

Gofret için de unutulmaz denilebilecek bu anlar, partiye katılan 150 kişi için de oldukça ilginç olsa da birçok kişinin eğlendiği görülüyor.

Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor! Düzce’de 6 yaşındaki köpeğe akıl almaz doğum günü partisi

Gofret'in 6. yaş günü kutlamasında, davetlilerin ise kendisine önemli bir sürprizi vardı. Bol bol mama!

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