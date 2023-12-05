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Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor! Düzce'de 6 yaşındaki köpeğe akıl almaz doğum günü partisi
Giriş Tarihi: 05.12.2023 13:46
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
14:20
Sosyal medya bu videoyla çalkalanıyor! Düzce'de 6 yaşındaki köpeğe akıl almaz doğum günü partisi
Son günlerde sosyal medyada viral olan bir video, binlerce kişiyi şaşkına uğrattı. Düzce'de bir kişi 6 yaşına giren köpeği için eşi görülmemiş bir doğum günü partisi düzenledi. Gidenlerin adeta "düğün" gibi diyebileceği bu görüntüler, büyük dikkat çekti. İşte ayrıntılar...