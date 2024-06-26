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Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir evine bırakan polisi vurmuştu! Olayın nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 26.06.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
08:02
Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir evine bırakan polisi vurmuştu! Olayın nedeni belli oldu
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanması nedeniyle 112'iyi arayarak yardım isteyen sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32) ifade verdikten sonra kendisini evine getiren polis Süleyman Ay'ı (50) karnından vurdu. Karademir'in evinde tacize uğradığı için polisi beylik tabancıyla vurduğu ortaya çıktı.