Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! "Cinsel taciz" sayıldı, para cezası aldı

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Savcı, sanığın kullanmış olduğu İnstagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, "harikasın canim, çok tatlısın canım" seklinde mesajlar attığı, kalp ve öpücük emojileri gönderdiğini belirterek, sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nin 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.