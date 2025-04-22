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Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! "Cinsel taciz" sayıldı, para cezası aldı
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
09:12
Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! "Cinsel taciz" sayıldı, para cezası aldı
Diyarbakır'da sosyal medyadan genç kadına, 'öpücük ve kalp' emojisi gönderen ve "harikasın canım, çok tatlısın canım" şeklinde mesaj yazan 69 yaşındaki H.T. isimli adam "cinsel taciz" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idari para cezasına çarptırıldı. Aynı suçu 5 yıl içerisinde tekrarlaması durumunda para cezasını ödeyecek.