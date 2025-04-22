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Haberler Yaşam Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! "Cinsel taciz" sayıldı, para cezası aldı
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:12

Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! "Cinsel taciz" sayıldı, para cezası aldı

Diyarbakır'da sosyal medyadan genç kadına, 'öpücük ve kalp' emojisi gönderen ve "harikasın canım, çok tatlısın canım" şeklinde mesaj yazan 69 yaşındaki H.T. isimli adam "cinsel taciz" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idari para cezasına çarptırıldı. Aynı suçu 5 yıl içerisinde tekrarlaması durumunda para cezasını ödeyecek.

Hüseyin KAÇAR
Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! Cinsel taciz sayıldı, para cezası aldı

Diyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçen yıl sosyal medya hesabında tanımadığı 69 yaşındaki H.T. isimli kişi tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yaptı.

Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! Cinsel taciz sayıldı, para cezası aldı

Yapılan soruşturmada, öpücük ve kalp emojisi gönderen ve "harikasın canım, çok tatlısın canım" yazan H.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. "Cinsel taciz" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında ceza davası açılan H.T.'nin yargılaması sona erdi.

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Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! Cinsel taciz sayıldı, para cezası aldı

Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! Cinsel taciz sayıldı, para cezası aldı

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Savcı, sanığın kullanmış olduğu İnstagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, "harikasın canim, çok tatlısın canım" seklinde mesajlar attığı, kalp ve öpücük emojileri gönderdiğini belirterek, sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nin 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sosyal medyada bu emojiyi kullanırken dikkat! Cinsel taciz sayıldı, para cezası aldı

Z.Y.'nin avukatı Doğan İpek, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istediklerini ifade etti. 69 yaşındaki H.T.'nin "Hesabım çalındı, farklı hesaplar kullanıyorum" gibi çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.