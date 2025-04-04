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Haberler Yaşam Sosyal medyada medyum tuzağı! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 06:27

Sosyal medyada medyum tuzağı! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

Son dönemlerde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi de sahte sosyal medya medyumları tarafından eklendi. Özellikle Instagram'da reklam yapan ve medyum olduğunu söyleyen dolandırıcılar, kendilerine başvuran kişilerin önce özel bilgilerini alıyor ardından aldıkları bilgilerle şantaja başlıyorlar. Ne kadar özel bilgi edinirlerse o şantajın boyutu da o kadar büyüyor. Bu çerçevede "medyum.sorana" isimli Instagram hesabının yöneticisi ve iş birlikçileri, özel bilgilerini edindikleri kişilere 1 milyon lira isteyip şantaj yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
Sosyal medyada medyum tuzağı! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

Ülkemizde son yıllarda artan sosyal medya medyumları insanların duygularını sömürüm paralarını almaya devam ediyor. Binlerce kişiyi kandırıp dolandıran sözde medyumlar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla insanları tuzaklarına çekiyorlar. O sırada hayatında olumsuzluk yaşamış, kişisel problemleri olan şahısları hedef alan medyumlar öncelikle ilk seansı ücretsiz olarak vatandaşları kendilerine çekiyorlar.

Sosyal medyada medyum tuzağı! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

ÖZEL BİLGLERİ ŞANTAJ İÇİN TOPLAMIŞLAR
İlk seansta aslında herkesin tahmin edeceği bilgilerle vatandaşları inandıran medyum böylelikle ikinci ve daha fazla seans için şahısları ikna ediyor. Ardından sorduğu sorularla insanların hayatındaki en özel bilgilere kadar elde ediyorlar. Bu bilgileri derdine derman olsun diye anlatan kişi aslında kendisine yeni bir dert açtığının farkında olmuyor. Medyumun amacı ne kadar çok özel bilgi alırsa o bilgileri o kadar çok parayla değerlendirebilmek oluyor.

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Sosyal medyada medyum tuzağı! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

1 MİLYON KAPTIRMIŞ
Sahte medyum elde ettiği bu bilgileri başkalarına yaymakla tehdit ediyor. Şantaj ile istenen para, edinilen özel bilginin kıymeti kadar yükselebiliyor. Bu çerçevede "medyum.sorana"isimli Instagram hesabının yöneticisi ve işbirlikçileri özel bilgilerini edindikleri kişilere şantaj yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Şikayet sonrası haklarında soruşturma başlatılan şüpheliler "Özel bilgilerini akrabalarına ailene söyleyeceğim" diyerek tehdit edip şantaj yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandılar.

Sosyal medyada medyum tuzağı! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

"Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "şantaj", "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirtilen şüphelilerin şantaj yaptıkları kişilerden 1 milyon lira istedikleri belirlendi.

Sosyal medyada medyum tuzağı! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar

Erdinç Tekin, Fatma Tekin ve Mehmet Türkmen isimli şüphelilerin Instagram'da medyum dolandırıcılığından daha öncede işlem gördükleri öğrenildi.