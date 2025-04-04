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Sosyal medyada medyum tuzağı! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:27
Sosyal medyada medyum tuzağı! Özel bilgilerle şantaj yapıp milyonlarca lira dolandırıyorlar
Son dönemlerde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi de sahte sosyal medya medyumları tarafından eklendi. Özellikle Instagram'da reklam yapan ve medyum olduğunu söyleyen dolandırıcılar, kendilerine başvuran kişilerin önce özel bilgilerini alıyor ardından aldıkları bilgilerle şantaja başlıyorlar. Ne kadar özel bilgi edinirlerse o şantajın boyutu da o kadar büyüyor. Bu çerçevede "medyum.sorana" isimli Instagram hesabının yöneticisi ve iş birlikçileri, özel bilgilerini edindikleri kişilere 1 milyon lira isteyip şantaj yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.