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yı karıştıran test! Önce hangisine ederdiniz?

Giriş Tarihi: 02.10.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 18:33
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yı karıştıran test! Önce hangisine ederdiniz?
Sosyal medyayı karıştıran test! Önce hangisine yardım ederdiniz?

kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.

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yı karıştıran test! Önce hangisine ederdiniz?
Sosyal medyayı karıştıran test! Önce hangisine yardım ederdiniz?

Bir hastane koridorunda ınıza ihtiyacı olan 4 kişi var. Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?

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yı karıştıran test! Önce hangisine ederdiniz?
Sosyal medyayı karıştıran test! Önce hangisine yardım ederdiniz?

Eğer 1 numaradaki yaşlı teyzeyi tercih ettiyseniz; katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bugüne taşınan geleneklere saygı duyuyorsunuz. Problemlere her zaman rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşıp asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz.

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yı karıştıran test! Önce hangisine ederdiniz?
Sosyal medyayı karıştıran test! Önce hangisine yardım ederdiniz?

Eğer 2 numaradaki çocuğu tercih ettiyseniz; hassas bir yapınız var ve daha önce birkaç kez başkaları tarafından incitilmişsiniz. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini rahat hissediyorlar çünkü çevrenizdekilere karşı fazlasıyla fedakarsınız.

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yı karıştıran test! Önce hangisine ederdiniz?
Sosyal medyayı karıştıran test! Önce hangisine yardım ederdiniz?

3 numaradaki sakat adamı tercih ettiyseniz; anı yaşamaktan, iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir yapınız var. Yaygaradan hoşlanmazsınız ve asla insanların size söylediklerinden fazlasını yapmazsınız. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz.

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yı karıştıran test! Önce hangisine ederdiniz?
Sosyal medyayı karıştıran test! Önce hangisine yardım ederdiniz?

4 numaradaki hemşireyi tercih ettiyseniz; uyumlu ve iyimser birisiniz. Hayatın her zaman rengarenk taraflarını görmeyi tercih ediyorsunuz ve sorunları nadiren önemsiyorsunuz. İletişim konusunda oldukça başarılı bir yapınız var. İnsanlarla bağlantı kurmanın mutlaka bir yolunu buluyorsunuz.

PEKİ BUNLARDAN HANGİSİNDEN KORKARSINIZ?

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yı karıştıran test! Önce hangisine ederdiniz?
Sosyal medyayı karıştıran test! Önce hangisine yardım ederdiniz?

kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.

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