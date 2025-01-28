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SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:58
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
07:58
SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?
2025 yılı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarında artış yapıldı. Bu zamla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek ödemelerinde de güncellemeye gitmiş oldu. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim ödemelerinde yeni tutarlar belirlendi. Zamlı ödemeler hesaplara yatırılmaya başlanırken, vatandaşlar bu yeni rakamları merakla bekliyor. Peki, Ocak 2025'teki artışla birlikte sosyal yardımlar ne kadar oldu ve kaç TL zam yapıldı? İşte güncel SED yardımı, evde bakım ücreti, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı bilgileri...