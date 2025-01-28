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Haberler Yaşam SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 07:58

SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

2025 yılı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarında artış yapıldı. Bu zamla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek ödemelerinde de güncellemeye gitmiş oldu. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim ödemelerinde yeni tutarlar belirlendi. Zamlı ödemeler hesaplara yatırılmaya başlanırken, vatandaşlar bu yeni rakamları merakla bekliyor. Peki, Ocak 2025'teki artışla birlikte sosyal yardımlar ne kadar oldu ve kaç TL zam yapıldı? İşte güncel SED yardımı, evde bakım ücreti, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı bilgileri...

SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

Yeni memur maaşı artışıyla birlikte 2025 yılı için geçerli olacak ücretler belirlenirken, sosyal yardım ödemelerinde de düzenlemeler yapıldı. Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak tutarlar açıklanırken, bu ödemelerin hesaplara yatırılmasıyla birlikte zam oranları da gündemde. Peki, Ocak ayında yapılan artışla birlikte SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte güncel sosyal yardım tutarları ve yapılan zam oranları...

SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

MEMUR ZAM ORANLARI 2025 YILI İÇİN BELLİ OLDU!
2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2025'in Ocak-Haziran döneminde görevdeki memurlar toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacak. 2024'ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre memurların 2025 Ocak maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 zamlı olacak.

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SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

MEMUR MAAŞ FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan zam farkı oluşuyor. Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru hesaplara yatırılması bekleniyor. Zam farkı ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacağı öngörülüyor.

SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

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