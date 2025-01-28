SOSYAL ÖDEMELER ZAMMI 2025: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL?

Yeni memur maaşı artışıyla birlikte 2025 yılı için geçerli olacak ücretler belirlenirken, sosyal yardım ödemelerinde de düzenlemeler yapıldı. Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak tutarlar açıklanırken, bu ödemelerin hesaplara yatırılmasıyla birlikte zam oranları da gündemde. Peki, Ocak ayında yapılan artışla birlikte SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte güncel sosyal yardım tutarları ve yapılan zam oranları...