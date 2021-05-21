Sosyal yardım parası 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç ekranı! E-Devlet ile pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

1100 TL sosyal yardım parası başvuruları ve sonuçları hakkında sorgulamalar sürmeye devam ediyor. E-Devlet ekranı üzerinden işlemler görüntülenebilecek olup ihtiyaç sahibi hanelere pandemi sosyal destek parası ödemesi yapılacağı bakanlık tarafından açıklanmıştı. Daha önceleri sistemde kayıtlı hesabı bulunanların hesaplarına, hesap bilgileri yoksa PTT kartlarına, her ikisi de bulunmuyorsa konutlarına zarf içerisinde ödemelerin teslim edileceği biliniyor. Bu kapsamda; pandemi sosyal destek yardımı 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Sosyal yardım parası 1100 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama işlemleri!