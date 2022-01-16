Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 15 bin öğretmen ataması kapsamında adayların atama tercihlerini yapacakları tarih belli oldu. Bu kapsamda; binlerce öğretmen adayı "Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiş olup şimdi atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri son gelişmeler.