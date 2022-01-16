Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2022 01:01 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 01:01

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 15 bin öğretmen ataması kapsamında adayların atama tercihlerini yapacakları tarih belli oldu. Bu kapsamda; binlerce öğretmen adayı "Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere; sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiş olup şimdi atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri son gelişmeler.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek isteyen binlerce öğretmen adayı "Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki; Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA