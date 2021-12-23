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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB ekranı
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:32

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri aralığında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri yapılmıştı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Aralık ayında açıklanacak. İşte 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB ekranı ve ayrıntıları!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB ekranı

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi doğrultusunda mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Bu kapsamda; işlemlerini tamamlayan öğretmen adayları "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Aralık ayının son haftası erişime açılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB ekranı

MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ

MEB'in açıklamasına göre, sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB ekranı

ATAMA SONUÇ TAKVİM

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

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