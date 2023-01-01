Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Sözleşmeli memura kadro Bakan Bilgin'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Kabine Toplantısı Kararları'nda yaptığı açıklamalarla sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Onun dışında geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek sorularına yanıt vermişti. Peki, sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi? İşte sözleşmeliye kadro kapsamı ve şartları hakkında detaylar…