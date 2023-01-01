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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 21:15

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Sözleşmeli memura kadro Bakan Bilgin'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkılarıyla gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Kabine Toplantısı Kararları'nda yaptığı açıklamalarla sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Onun dışında geçtiğimiz ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek sorularına yanıt vermişti. Peki, sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor? Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi? İşte sözleşmeliye kadro kapsamı ve şartları hakkında detaylar…

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile EYT, asgari ücret, 90 bin taşerona kadro ve sözleşmeliye kadro sorunları kökten çözülüyor. Bu noktada sözleşmeliye kadro şartları ile kapsamı birçok vatandaş tarafından yanıt arıyor. İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

EK GÖSTERGEDEN SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASINA KADAR!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz."

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Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihi hakkında şunları aktarmıştı:

"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."

Sözleşmeliye kadro Meclis detaylarının aktarılması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro hakkında detayları aktardı:

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.

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