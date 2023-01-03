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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, son durum nedir? 2023 sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 11:07

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, son durum nedir? 2023 sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro kapsamı ve şartları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Öğretmenler de dahil 500 bine yakın sözleşmeli kadroya alınması bekleniyor. EYT, memur ve emekli zammı ve 90 bin taşerona kadrodan sonra sözleşmeliye kadro da halloluyor. Bu noktada, Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan yasa teklifi yakında Meclis'te olacak. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, son durum nedir? 2023 sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son durum araştırmaları ile yasanın Meclis'e gelip gelmediği soruluyor. Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler sorusu yanıt arıyor. İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, son durum nedir? 2023 sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EK GÖSTERGEDEN SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASINA KADAR!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz."

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Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, son durum nedir? 2023 sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihi hakkında şunları aktarmıştı:

"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, son durum nedir? 2023 sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."

Sözleşmeliye kadro Meclis detaylarının aktarılması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, son durum nedir? 2023 sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro hakkında detayları aktardı:

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.

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