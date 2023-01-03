Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, son durum nedir? 2023 sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro kapsamı ve şartları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Öğretmenler de dahil 500 bine yakın sözleşmeli kadroya alınması bekleniyor. EYT, memur ve emekli zammı ve 90 bin taşerona kadrodan sonra sözleşmeliye kadro da halloluyor. Bu noktada, Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan yasa teklifi yakında Meclis'te olacak. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? İşte detaylar…