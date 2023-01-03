Sözleşmeliye kadro Meclis’e geldi mi, son durum nedir? 2023 sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EK GÖSTERGEDEN SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASINA KADAR!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz."