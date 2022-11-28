Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Bugün açıklanıyor, Gözler Başkan Erdoğan’da! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 600 bine yakın personeli ilgilendiren kadro düzenlemesinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlanan taslak metin, Başkan Erdoğan'a sunulacak ve ardından Meclis'e gidecek. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesinin verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilirken ''Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, 2022 Sözleşmeliye kadro son durum ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.