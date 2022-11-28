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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Bugün açıklanıyor, Gözler Başkan Erdoğan’da! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:37

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Bugün açıklanıyor, Gözler Başkan Erdoğan’da! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 600 bine yakın personeli ilgilendiren kadro düzenlemesinde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlanan taslak metin, Başkan Erdoğan'a sunulacak ve ardından Meclis'e gidecek. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesinin verilmesi bekleniyor. Bu kapsamda tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilirken ''Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, 2022 Sözleşmeliye kadro son durum ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Bugün açıklanıyor, Gözler Başkan Erdoğan’da! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları sene başından bu yana yanıt aramaya devam ediyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 600 bine yakın 4B'li sözleşmeli personele kadro yolu açılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının belirleyici olduğu kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sona gelindi. Kadroya geçiş için hazırlanan taslak metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili alınan kritik kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte 2022 Sözleşmeliye kadro son durum ve gelişmeler…

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Bugün açıklanıyor, Gözler Başkan Erdoğan’da! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN KRİTİK GÜN! KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesi müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanacağını duyurdu.

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamudaki sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü açıklayacak."

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Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Bugün açıklanıyor, Gözler Başkan Erdoğan’da! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Bakan Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada ise "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" şeklinde konuşmuştu.

Başkan Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de olacak. Bu noktada sözleşmeliye kadro çalışması için gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'a çevrilmiş durumda.

Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Bugün açıklanıyor, Gözler Başkan Erdoğan’da! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: TARİH BELLİ OLDU

Yaklaşık 550 bin sözleşmelinin beklediği sözleşmeliye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta veya en geç ay sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurun kadroya geçişi düzenlemesinin çıkış tarihi ile ilgili bilgi verdi:

"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022: Bugün açıklanıyor, Gözler Başkan Erdoğan’da! Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?

Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında ilk sırada sözleşmeli personelin kadroya geçişi yer alıyor. Konuyla ilgili son olarak kapsam belirlendi. Uygulama ile kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personel 4A'lı olarak kadroya geçecek.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Erdoğan da konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

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