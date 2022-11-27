Sözleşmeliye kadro son durum 27 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberi… Binlerce kişi 4A kadrosuna alınacağına dair bilgiler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda 550 bin sözleşmelinin kadrolu olmayı beklediğini açıkladı. Sözleşmeliye kadro şartları ve çıkış tarihi hakkında detaylar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Vatandaşlar da sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? İşte 2022 sözleşmeliye kadro son durum