Sözleşmeliye kadro son durum 27 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TAMAM! BİNLERCE KİŞİ 4A KAPSAMINA ALINIYOR

Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak. 4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.