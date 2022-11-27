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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son durum 27 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:26

Sözleşmeliye kadro son durum 27 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberi… Binlerce kişi 4A kadrosuna alınacağına dair bilgiler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda 550 bin sözleşmelinin kadrolu olmayı beklediğini açıkladı. Sözleşmeliye kadro şartları ve çıkış tarihi hakkında detaylar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Vatandaşlar da sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor? İşte 2022 sözleşmeliye kadro son durum

Sözleşmeliye kadro son durum 27 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son durum, kadro bekleyen memurlar tarafından araştırılıyor. Bakan Bilgin yaptığı açıklamalar ile sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor sorusuna yanıt vermeye çalışıyor. 4A kapsamı, bu konuda oldukça kritik bir yer tutuyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? İşte memura kadro hakkında bilgiler.

Sözleşmeliye kadro son durum 27 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TAMAM! BİNLERCE KİŞİ 4A KAPSAMINA ALINIYOR

Söz konusu çalışmada 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alınıyor. Bu kamu personelinin 4a kadrosuna geçmesi sağlanacak. 4B kadrolarında KPSS puanına göre istihdam edilen ancak sözleşmeli statüsünde bulunan memurlar görev yapıyor. Bu sözleşmeli memurlar değişiklik ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçmiş olacak. Bu geçiş ile birlikte sosyal ve mali haklar da değişecek.

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Sözleşmeliye kadro son durum 27 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

SON YASA 2013'DE ÇIKMIŞTI

Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında çıkartılan düzenlemeler ile de 4Bli personelin 4A'lı olması sağlanmıştı. 2011'de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personel 4A'lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı:

Sözleşmeliye kadro son durum 27 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır." Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkartılan 6495 sayılı Kanun'un 9. Maddesi ile de yine 4B'li personel 4A'lı kadrolara geçirilmişti.

Sözleşmeliye kadro son durum 27 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI NEYİ İÇERİYOR?

Hazırlanan son taslak aslında 4B'lilerin tamamını kapsayan maddeler içeriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.

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