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Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
16:39
Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?
"Spartacus" dizisinin heyecan verici spin-off'u "Spartacus: House of Ashur", ilk tanıtım videosuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni yapım, arenada kanlı ve çetin mücadelelerle dolu bir dönemin panoramasını izleyiciye sunmaya hazırlanıyor. Tanıtım ile birlikte izleyicinin akılarında birçok soru işareti bırakan yapımın tarihi ve platformu merak ediliyor. Peki, Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?