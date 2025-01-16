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Haberler Yaşam Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:39

Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

"Spartacus" dizisinin heyecan verici spin-off'u "Spartacus: House of Ashur", ilk tanıtım videosuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yeni yapım, arenada kanlı ve çetin mücadelelerle dolu bir dönemin panoramasını izleyiciye sunmaya hazırlanıyor. Tanıtım ile birlikte izleyicinin akılarında birçok soru işareti bırakan yapımın tarihi ve platformu merak ediliyor. Peki, Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Ashur karakterinin alternatif bir kaderine odaklanacak olan dizi "Spartacus: House of Ashur", tanıtımıyla yayınlandı. Dizide, Ashur'un "Vengeance" sezonunda Vezüv Dağı'nda ölmediği varsayımıyla başlayan olaylar yer alacak.Dizinin yayın tarihi ve platformu için araştırmalar sıklaştırıldı. Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

SPARTACUS: HOUSE OF ASHUR KONUSU

Dizi, "Spartacus" serisinde Nick Tarabay'ın hayat verdiği Ashur karakterinin farklı bir kaderle neler yaşayabileceğini keşfediyor. "Vengeance" sezonunda Vezüv Dağı'nda ölmediği varsayımıyla yola çıkan hikaye, Ashur'un Romalılara Spartacus'ü yok etme ve köle isyanını bastırma konusunda yardım etmesi karşılığında Batiatus'un gladyatör okulunun yeni sahibi olmasını konu alıyor. Bu alternatif evren, Ashur'un güç ve ihanet dolu yükselişine odaklanıyor.

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Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

SPARTACUS: HOUSE OF ASHUR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spartacus: House of Ashur dizisi için henüz bir resmi yayın tarihi açıklanmadı. Ancak yapımın 2025'in sonbahar aylarında izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

SPARTACUS: HOUSE OF ASHUR NEREDE YAYINLANACAK?

"Spartacus" dizisi, ilk olarak 2010 yılında izleyiciyle buluştu ve açılış sezonu "Spartacus: Blood and Sand" adıyla tanıtıldı. Hikayenin kökenlerine inen bir yan dizi olan "Spartacus: Gods of the Arena" ise 2011 yılında yayınlandı. Dizi, sırasıyla 2012'de "Spartacus: Vengeance" ve 2013'te final niteliğindeki "Spartacus: War of the Damned" sezonlarıyla devam etti. Dizinin yeni kanalı belli olduğunda yer vereceğiz.

Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?
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