Spartacus: House of Ashur tanıtımı yayında! Spartacus: House of Ashur dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

SPARTACUS: HOUSE OF ASHUR NEREDE YAYINLANACAK?

"Spartacus" dizisi, ilk olarak 2010 yılında izleyiciyle buluştu ve açılış sezonu "Spartacus: Blood and Sand" adıyla tanıtıldı. Hikayenin kökenlerine inen bir yan dizi olan "Spartacus: Gods of the Arena" ise 2011 yılında yayınlandı. Dizi, sırasıyla 2012'de "Spartacus: Vengeance" ve 2013'te final niteliğindeki "Spartacus: War of the Damned" sezonlarıyla devam etti. Dizinin yeni kanalı belli olduğunda yer vereceğiz.