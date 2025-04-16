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Haberler Yaşam Spotify çöktü mü son dakika: 16 Nisan 2025 Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:27

Spotify çöktü mü son dakika: 16 Nisan 2025 Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Spotify çöktü mü son dakika sorusu araştırılıyor. Popüler müzik dinleme uygulaması Spotify'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, siyah ekran hatasıyla karşılaşıyor. Bugün yaşanan bu sorun, dünya çapında birçok kullanıcıyı etkiledi. Platforma bağlanmak isteyenler, müzik dinlerken ya da podcast'leri dinlerken teknik aksaklıklarla karşılaşıyor. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, detaylar.

Spotify çöktü mü son dakika: 16 Nisan 2025 Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, bugün büyük bir erişim sorunu ile karşı karşıya.Türkiye'deki kullanıcılar da bu sorundan etkilenirken, Spotify çöktü mü son dakika sorusu yanıt arıyor. Müzik dinleme platformuna erişim sağlayamayan kullanıcılar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları sıkıntıları paylaşıyor. Peki; Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, detaylar.

Spotify çöktü mü son dakika: 16 Nisan 2025 Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ?
16 Nisan Çarşamba günü saat 15:30'da başlayan Spotify'a erişim sorunu devam ediyor. Kullanıcılar, hem mobil hem de web üzerinden uygulamaya erişim sağlayamadıklarını ve platformu kullanamadıklarını bildirdi.

Müzik araması ve hesaba giriş-çıkış yapılamayan uygulamadaki sorun sürüyor.

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Spotify çöktü mü son dakika: 16 Nisan 2025 Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

SPOTIFY NEDEN AÇILMIYOR?
Downdetector'deki verilere göre, Spotify'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Türkiye'nin yanı sıra global kullanıcılar da sorun raporu bildiriyor.

Spotify çöktü mü son dakika: 16 Nisan 2025 Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA
Spotify resmi sayfası üzerinden yaşanan soruna ilişkin açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan paylaşımda, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Konuya dair yeni bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.