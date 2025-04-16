Spotify çöktü mü son dakika: 16 Nisan 2025 Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, bugün büyük bir erişim sorunu ile karşı karşıya.Türkiye'deki kullanıcılar da bu sorundan etkilenirken, Spotify çöktü mü son dakika sorusu yanıt arıyor. Müzik dinleme platformuna erişim sağlayamayan kullanıcılar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları sıkıntıları paylaşıyor. Peki; Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, detaylar.