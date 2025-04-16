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Spotify çöktü mü son dakika: 16 Nisan 2025 Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
17:27
Spotify çöktü mü son dakika: 16 Nisan 2025 Spotify neden açılmıyor, erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Spotify çöktü mü son dakika sorusu araştırılıyor. Popüler müzik dinleme uygulaması Spotify'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, siyah ekran hatasıyla karşılaşıyor. Bugün yaşanan bu sorun, dünya çapında birçok kullanıcıyı etkiledi. Platforma bağlanmak isteyenler, müzik dinlerken ya da podcast'leri dinlerken teknik aksaklıklarla karşılaşıyor. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, detaylar.