Giriş Tarihi: 30.11.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:08

Spotify Wrapped açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? Spotify 2025 yıllık özeti nasıl görüntülenir?

2025 Spotify Wrapped için geri sayım sürerken müzikseverler, yıl boyunca dinledikleri şarkıları ve en çok tercih ettikleri sanatçıları ne zaman görebileceklerini araştırıyor. Platformun her yıl aralık ayında paylaştığı yıllık özetiyle ilgili tarih ve erişim detayları gündemde yerini aldı. Peki, Spotify Wrapped açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Spotify 2025 yıllık özeti hakkında detaylar.

Spotify'ın geleneksel hale gelen yıllık raporu Wrapped için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pek çok kullanıcı, 2025 Wrapped'ın yayınlanıp yayınlanmadığını ve kendi müzik dinleme verilerine nasıl erişeceğini merak ediyor. Kişisel dinleme alışkanlıklarını çeşitli grafiklerle sunan bu özet, her yıl büyük ilgi görüyor. Peki, Spotify Wrapped açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, 2025 yıllık özeti nasıl görüntülenir? İşte detaylar;

SPOTIFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçmiş yıllardaki yayın tarihlerine bakıldığında, Spotify Wrapped genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor. Bu takvime göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Geçmiş Yılların Spotify Wrapped Yayınlanma Tarihleri:

2024: 4 Aralık
2023: 29 Kasım
2022: 30 Kasım
2021: 1 Aralık
2020: 1 Aralık
2019: 5 Aralık

SPOTİFY 2025 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?
Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2025" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2025 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

SPOTIFY WRAPPED HANGİ AYLARI KAPSIYOR?
Spotify'a göre, belirli bir yıl için Spotify Wrapped, o yılın 1 Ocak ile 31 Ekim tarihleri arasındaki verileri içerir.