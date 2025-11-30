Haberler
Spotify Wrapped açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? Spotify 2025 yıllık özeti nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 30.11.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:08
2025 Spotify Wrapped için geri sayım sürerken müzikseverler, yıl boyunca dinledikleri şarkıları ve en çok tercih ettikleri sanatçıları ne zaman görebileceklerini araştırıyor. Platformun her yıl aralık ayında paylaştığı yıllık özetiyle ilgili tarih ve erişim detayları gündemde yerini aldı. Peki, Spotify Wrapped açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Spotify 2025 yıllık özeti hakkında detaylar.