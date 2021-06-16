Sputnik V aşısı, COVID-19'a karşı korumaya yöneliktir.
-Üretici/geliştirici: Gamaleya Araştırma Enstitüsü
-Araştırma adı: Gam-COVID-Vac
-Aşı türü: Replike Olmayan Viral Vektör
-Uygulama yöntemi: İntramüsküler enjeksiyon
Türkiye'de koronavirüse karşı sürdürülen aşılama çalışmalarında, Sinovac ve Biontech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısının da devreye gireceği belirtildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının 2 hafta içinde uygulamaya girmiş olacağını belirterek, "Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97" dedi.