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Haberler Yaşam Sputnik V aşısı Türkiye'ye geldi mi, yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl?
Giriş Tarihi: 16.06.2021 15:47 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 15:47

'ye geldi mi, yan etkileri nelerdir? aşısı hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl?

Ülkemizde Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından isimli aşının da 'de kullanımına izin verilmişti. Vatandaşlar bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Hal böyleyken " geldi mi, yan etkileri nelerdir, hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl?" gibi sorular milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının koruyuculuk oranının yüzde 97 olduğu bildirildi. Buna göre; Sputnik V aşısı geldi mi, yan etkileri nelerdir, hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Türkiye'ye Sputnik V aşısı geldi mi, yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl?

yan etkileri, koruyuculuk oranı, üretildiği ülke gibi detaylarla son günlerde merak konusu haline geliyor. Ülkemizde Çin'in Sinovac ve Almanya'nın Biontech aşılarından sonra aşısı da ülkemizde uygulanan aşılar arasında yerini alacak. Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz aşının ülkemize teslim edileceği bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bildirilmişti. Buna göre; Sputnik V aşısı geldi mi, yan etkileri nelerdir, hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl? İşte detaylar…

Türkiye'ye Sputnik V aşısı geldi mi, yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl?

, COVID-19'a karşı korumaya yöneliktir.
-Üretici/geliştirici: Gamaleya Araştırma Enstitüsü
-Araştırma adı: Gam-COVID-Vac
-Aşı türü: Replike Olmayan Viral Vektör
-Uygulama yöntemi: İntramüsküler enjeksiyon

'de koronavirüse karşı sürdürülen aşılama çalışmalarında, Sinovac ve Biontech aşılarından sonra Rusya'nın aşısının da devreye gireceği belirtildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının 2 hafta içinde uygulamaya girmiş olacağını belirterek, "Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97" dedi.

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Türkiye'ye Sputnik V aşısı geldi mi, yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl?

Pandemi ile mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken, Çin'in Sinovac ve Almanya'nın Biontech aşılarından sonra Rusya'nın da devreye girecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının 'ye teslim edileceğini duyurmuştu.

Türkiye'ye Sputnik V aşısı geldi mi, yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, aşısının ilk partisinin 'ye geldiğini belirterek, "Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.

Türkiye'ye Sputnik V aşısı geldi mi, yan etkileri nelerdir? Sputnik V aşısı hangi ülkenin ve koruyuculuk oranı nasıl?

'ANTİKOR OLUŞTURMA ORANI YÜZDE 97'

Doç. Dr. Savaşçı, aşısının 65 ülkede uygulandığını belirterek, "Bütün veriler de antikor oluşturma oranının yüzde 97 olduğunu ortaya koydu. Bu aşının mekanizmasında 'postacı' olarak bizim bildiğimiz bir virüs, adenovirüs kullanılıyor. Burada farklı mekanizmalar ile vücutta antikor oluşturmayı tetikleyici oluşumlar kullanılıyor. Bu teknoloji de önceden uygulanmış ayrı bir teknoloji. İçinde virüs olması sakın halkımızı korkutmasın, sadece bunu taşıyıcı olarak kullanıyor. Bu mekanizmanın kişiyi hastalandırması mümkün değil. Etkinliğinin yüksek olması sevindirici. İki dozda da farklı adenovirüs tiplerinin kullanılması ekstradan antikor yoğunluğunun yüksek oranda oluşmasına neden oluyor. Ben de Biontech aşısı gönüllüsü olarak 3'üncü aşımı Sputnik aşısı yönünde kullanmayı talep edeceğim uygun görülürse" diye konuştu.

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