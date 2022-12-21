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Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:30

Stajyer maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni dönem stajyer maaşı 2023 ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

Stajyer maaşı 2023, asgari ücret tespit komisyonu toplantıları devam ederken sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği üzere stajyer ücreti, asgari ücretin üçte biri olarak ödeniyor. Bir bireyin staja girdiğinde alacağı minimum ödenek, asgari ücretin üçte biridir. Bu noktada, "stajyer maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" soruları öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan öğrenciler ise asgari ücret seviyesinde ücret alacak. Peki, stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer ücreti 2023 yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar…

Stajyer maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni dönem stajyer maaşı 2023 ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

Stajyer maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek sorusu öğrenciler tarafından soruluyor. Asgari ücret ile orantılı şekilde yükselen stajyer ücretleri, asgari ücret zammı kesinleştiğinde yükselecek. Bunun yanında, Ulusal Staj programında staj yapan öğrenciler, 2023 yılından itibaren asgari ücret seviyesinde maaş alacak. Peki, stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar…

Stajyer maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni dönem stajyer maaşı 2023 ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

ULUSAL STAJ PROGRAMI İÇİN STAJYER MAAŞI YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulusal Staj Programının 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." dedi.

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Stajyer maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni dönem stajyer maaşı 2023 ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

STAJYER MAAŞI NE KADAR?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Şu anda 5.500 lira asgari ücrette en düşük 16.50 lira staj ücreti alınıyor. Yeni asgari ücretle bu rakamın artması da bekleniyor.

Stajyer maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni dönem stajyer maaşı 2023 ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

Stajyer maaşı, asgari ücrete göre yükseliyor. Asgari ücrete gelecek zam oranına göre stajyer maaşları da yükselecek. Örneğin; asgari ücret yüzde 30 zamlandığında stajyer maaşı 2 bin 145 TL olacak.

Stajyer maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni dönem stajyer maaşı 2023 ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

DEVLETTEN İŞLETMELERE STAJYER TEŞVİK DESTEĞİ

İşletmelere;

20'den az personel çalıştıran işletmeler stajyerin 30 gün çalıştığı durumda: 1.100,08 TL

20'den fazla personel çalıştıran işletmeler stajyerin 30 gün çalıştığı durumda: 550,04 TL devlet teşviki ödemesi veriliyor.

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