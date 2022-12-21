Haberler Yaşam Stajyer maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni dönem stajyer maaşı 2023 ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:30

Stajyer maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni dönem stajyer maaşı 2023 ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

Stajyer maaşı 2023, asgari ücret tespit komisyonu toplantıları devam ederken sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği üzere stajyer ücreti, asgari ücretin üçte biri olarak ödeniyor. Bir bireyin staja girdiğinde alacağı minimum ödenek, asgari ücretin üçte biridir. Bu noktada, "stajyer maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" soruları öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan öğrenciler ise asgari ücret seviyesinde ücret alacak. Peki, stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer ücreti 2023 yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar…