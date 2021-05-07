Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından inşa edilen Starlink Türkiye semalarında görüntülenmiş ve ilk bakışta ne olduğuyla ilgili büyü merak uyanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından dün saat 22:05 sularında gökte görülen ışıklarla ilgili olarak Starlink Leo uydularının güneş panellerinden kaynaklı yansımalar olduğunu duyurdu. Bu son dakika açıklamasının ardından uydulara ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Starlink uyduları nedir, teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor? Şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak edilen Starlink uyduları nedir, teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor? Soruları yanıtları ve tüm son dakika detayları.