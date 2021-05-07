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Haberler Yaşam Starlink uyduları nedir? Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 01:25 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 02:32

nedir? ’a ait ’in uyduları teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor? İşte detaylar...

'ın sahibi olduğu Amerikan uydu şirketi tarafından inşa edilen semalarında görüntülenmiş ve ilk bakışta ne olduğuyla ilgili büyü merak uyanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından dün saat 22:05 sularında gökte görülen ışıklarla ilgili olarak uydularının güneş panellerinden kaynaklı yansımalar olduğunu duyurdu. Bu son dakika açıklamasının ardından uydulara ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler nedir, teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor? Şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak edilen uyduları nedir, teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor? Soruları yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Starlink uyduları nedir? Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor?

" nedir?" sorusu, dün Türkiye semalarında beliren ışıkların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından söz konusu ışıkların uydularından kaynaklandığını açıklaması sonrası merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. 'a ait uydu şirketine ait olan uydulara ilişkin merak edilen , teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor? sorularına ilişkin tüm bilgiler şu şekilde;

Starlink uyduları nedir? Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor?

STARLINK UYDULARI NEDİR?

Amerikan uydu şirketi tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

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Starlink uyduları nedir? Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor?

2020 yılı Eylül ayı itibarıyla 775 uyduyu konuşlandırdı. Ayrıca yine bu aydan itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'tan fazla uydunun yerleştirilmesi planlanmaktadır. Toplamda ise 2020'lerin ortalarında 12.000 uydu konuşlandırılarak, ardından toplam uydu sayısının 42.000'e çıkarılması planlanmaktadır. İlk 12.000 uydunun üç yörünge üzerinde bulunması planmaktadır:

Starlink uyduları nedir? Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor?

üç yörüngenin ilki yerden 550 km yükseklikte ve toplam 1.600 uydunun bulunduğu bir yörünge, ardından 1.550 km irtifada yaklaşık 2.800 Ku- ve Ka-band spektrum uydularının bulunduğu başka ikinci bir yörünge ile 340 km yükseklikte yaklaşık 7.500 V-band uydularının yerleştirilmesi şeklindedir.

Gerçekleştirilecek bu girişimle beraber olarak, binlerce uydunun 340 ila 1.550 km arasındaki yörüngeye yerleştirilecek olmasının gökbilim üzerinde olası etkilerinin olabileceği ve uzun vadede uzay çöplüğü oluşacağı endişelerine yol açmıştır.

Starlink uyduları nedir? Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları teknik özellikleri nelerdir, nasıl çalışıyor?

Uydu takımyıldızın tasarlanması, inşa edilmesi ve konuşlandırılması için on yıllık sürenin gerektiği, projenin toplam maliyetinin ise Mayıs 2018'de 'e 10 milyar ABD dolarına mâl olacağı tahmin ediliyordu. Ürünün geliştirilmesine 2015 yılında başlandı ve 2018 yılı Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denendi. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde gerçekleştirildi. araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde yapılmaktadır.

TARİHÇE

2015–2017

SpaceX haberleşme ağı haberleri ilk olarak Ocak 2015'te kamuya açıklandı. Açıklamalarda tüm ana taşıyıcı (backhaul) iletişim trafiğinin %50'sini taşımaya yetecek bant genişliğini destekleyebilecek bir yetenekte olduğu ve yoğun şehirlerde yerel internet trafiğinin %10'una kadar olan kısmı karşılayabileceği belirtiliyordu. CEO açıklamalarında, projenin düşük maliyetli küresel geniş bant internet yetenekleri için önemli bir talebi karşılayacağını ifade etmiştir.

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