Haberler
Yaşam
Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 18:50
Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Dünyayı kasıp kavuran Netflix efsanesi Stranger Things final sezonuyla takip ediliyor. 5. sezonun ilk 4 bölümünü bir çırpıda bitiren hayranlar, şimdi gözlerini 2. kısım yayın tarihine çevirdi. Hawkins'teki son savaşın hızı artarken, Netflix'ten heyecanlandıran takvim açıklaması geldi. Peki, Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman, saat kaçta çıkacak? Dizinin final bölümü hangi gün yayınlanacak? İşte özel hazırlanan o yayın planı.