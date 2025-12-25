Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 18:50

Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Dünyayı kasıp kavuran Netflix efsanesi Stranger Things final sezonuyla takip ediliyor. 5. sezonun ilk 4 bölümünü bir çırpıda bitiren hayranlar, şimdi gözlerini 2. kısım yayın tarihine çevirdi. Hawkins'teki son savaşın hızı artarken, Netflix'ten heyecanlandıran takvim açıklaması geldi. Peki, Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman, saat kaçta çıkacak? Dizinin final bölümü hangi gün yayınlanacak? İşte özel hazırlanan o yayın planı.

  • ABONE OL
Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Serüvenin sonuna gelindi. 2016 yılında hayatımıza giren ve dijital platformların en çok izlenen yapımlarından biri olan Stranger Things 5. sezonuyla final yapıyor. Yapımcı Duffer Kardeşler, final sezonunu üç parça halinde yayınlayarak heyecanı yıl sonuna yayma kararı aldı. Kasım ayında yayınlanan ilk dört bölümün ardından, Eleven ve arkadaşlarının kaderini belirleyecek olan 5, 6 ve 7. bölümler için bekleyiş sona eriyor. İşte Türkiye saatiyle yayın zamanı ve film tadındaki Stranger Things final bölümünün tüm detayları.

Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?

STRANGER THİNGS 5. SEZON 2. KISIM SAAT KAÇTA?

Stranger Things 5. sezonundan gelen ilk 4 bölümün ardından gözler 2. kısımda. Dizinin 5, 6 ve 7. bölümlerden oluşan ikinci kısmı, Türkiye'de şu saatte erişime açılacak:

Türkiye Saati (TSİ): 26 Aralık Cuma sabahı 04:00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?

STRANGER THİNGS FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Netflix, final sezonu için izleyicilere üç aşamalı bir maraton hazırladı. İşte takvim:

Bölümler Yayın Tarihi Detay
1 - 4. Bölümler 27 Kasım 2025 (Yayınlandı)
5 - 6 - 7. Bölümler 26 Aralık 2025 04.00 (TSİ)
8. Bölüm (FİNAL) 31 Aralık 2025

Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?

STRANGER THİNGS 5. SEZON BÖLÜM İSİMLERİ

Hikayenin gidişatına dair ipucu veren bazı bölüm başlıkları:

5. Bölüm: Shock Jock

6. Bölüm: Escape from Camazotz

7. Bölüm: The Bridge

8. Bölüm: The Rightside Up (Büyük Final)

Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Sezonun başrollerinde Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono, Linda Hamilton ve Jamie Campbell Bower yer alıyor.

Joe Chrest, Jake Connelly, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Sherman Augustus, Alex Breaux ve Linnea Berthelsen ise yinelenen rollerde yer alıyor.

Stranger Things final bölümü için heyecanlı bekleyiş! Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak?